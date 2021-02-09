На промотвале продолжают ликвидировать очаги возгорания

Напомним, что работы по ликвидации пожара ведутся уже более полугода. Жители Талнаха жалуются на задымление и неприятный запах. В начале года Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования края, посетил промотвал «Байкал-2000» и дал поручение усилить работу, увеличить количество техники и устранить очаги возгорания в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день специалисты минэкологии края продолжают инспектировать ход работ. Количество техники увеличено: если раньше на промотвале работало четыре единицы, то сегодня 32. На объект доставлено 20 тысяч тонн грунта для засыпки очагов возгорания. Также проложены подъездные пути для техники с восточной и северной сторон полигона, для подачи воды забурено девять штанг, и запущен суховод для подведения пожарных гидрантов с территории нефтебазы и пролива полигона водой.

Ожидается, что в течение недели очаги будут потушены.