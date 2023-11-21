МАУ ИЦ «Норильские новости»

На прошедшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 ДТП

На прошедшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 ДТП

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На прошедшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 ДТП

В них пострадали семь человек. Сотрудники ДПС отметили, что в восьми случаях при ДТП сталкивалось три и более автомобилей.

На прошедшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 ДТП

Так, 18 ноября на ул. Нансена в районе дома № 94, водитель Кia Seltos в состоянии алкогольного опьянения въехал в стоящий автомобиль Toyota Ractis. А дальше в Renault Logan, который двигался во встречном направлении по ул. Нансена в сторону ул. Красноярской. В результате автоаварии пострадали водитель и пассажир японского автомобиля.

Госавтоинспекторы предупреждают: во время движения водитель и пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Водителям необходимо учитывать состояние проезжей части и погодные условия во время движения.

Фото очевидец ДТП
21 ноября в 13:57 300
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