На прошедшей неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 ДТП

Так, 18 ноября на ул. Нансена в районе дома № 94, водитель Кia Seltos в состоянии алкогольного опьянения въехал в стоящий автомобиль Toyota Ractis. А дальше в Renault Logan, который двигался во встречном направлении по ул. Нансена в сторону ул. Красноярской. В результате автоаварии пострадали водитель и пассажир японского автомобиля.

Госавтоинспекторы предупреждают: во время движения водитель и пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Водителям необходимо учитывать состояние проезжей части и погодные условия во время движения.