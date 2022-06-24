На прошедшей сессии Законодательного собрания края депутаты рассмотрели 45 вопросов

Сразу в двух чтениях депутаты поддержали срочный закон о господдержке субъектов лесной промышленности Красноярского края. Лесозаготовителям - юрлицам и индивидуальным предпринимателям - предоставят отсрочку платежей, если они арендуют лесные участки у государства. Речь идет о плате, начисленной с 1 марта по 31 декабря 2022 года, а отсроченные платежи необходимо внести в краевой бюджет до 31 марта 2023 года. Мера поддержит отрасль в период санкций, за это время предприниматели смогут переориентировать рынок сбыта, заготовить, продать древесину и получить необходимые средства. Свои вопросы по законопроекту озвучили депутаты Ирина Иванова, Александр Глисков, Виктор Чернышенко, Александр Ратахин. Также к закону разработано положение, по которому отсрочку дадут бизнесменам, не находящимся в процедуре банкротства или ликвидации и без долгов по платежам на 1 марта 2022 года.

В двух чтениях принят закон, увеличивающий МРОТ работникам краевых госучреждений с 1 июня 2022 года. В соответствии с Поручением президента МРОТ в целом по стране должен быть увеличен на 10%. Изменения краевого закона обеспечат выплаты зарплаты в бюджетной сфере не ниже МРОТ. С учетом районного коэффициента и процентной северной надбавки МРОТ в крае вырастет с 22 224 рублей до 24 447 рублей в южных районах и с 36 114 до 39 726 рублей в самых северных.

«Это понятное и плановое решение, 1 млрд рублей на исполнение положений закона уже предусмотрен в весенней корректировке бюджета. Осенью недостающие до конца года 800 млн рублей будут выделены дополнительно, а до этого времени имеющихся средств достаточно. Ситуация с зарплатой в бюджетной сфере на особом контроле», - отметил первый вице-спикер Сергей Попов.

В первом чтении парламентарии одобрили законопроект о господдержке агропромышленного комплекса региона. В частности, в нем прописаны 32 меры господдержки, также сохраняются основные направления госпомощи. Предложено усилить субсидирование малых и средних предпринимателей. В обсуждении приняли участие вице-спикер Андрей Новак, зампредседателя аграрного комитета Валерий Вэнго, депутаты Борис Мельниченко, Сергей Зяблов, Денис Терехов, Галина Ампилогова, Александр Бойченко.

Также парламент согласовал создание краевого государственного бюджетного учреждения «Центр цифрового развития строительной отрасли» - это требование федерального законодательства. Новая структура позволит перейти на исключительно электронный обмен информацией между участниками строительного производства. Председатель профильного комитета Алексей Кулеш отметил, что центр позволит оперативно получать сведения и разрешения на строительство.