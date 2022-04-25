На прошлой неделе на одной из норильских улиц произошла драка

В пятницу вечером четверо нетрезвых норильчан возвращались домой из развлекательного заведения. Один из них упал, и товарищи пытались помочь ему подняться. Эту картину увидели проезжавшие мимо на автомобиле молодые люди, им показалось, что лежавшего на земле человека бьют. Они остановились и решили заступиться за мужчину. В результате недопонимания произошла ссора, которая переросла в драку.

На всех участников потасовки были возбуждены дела об административных правонарушениях. В отношении нетрезвых мужчин — по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Действия зачинщиков конфликта квалифицировали, как мелкое хулиганство.