На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировали 17 ДТП

10 сентября на 38 километре автодороги Дудинка – аэропорт Норильск 17-летний водитель автомобиля Opel Astra, не имея водительского удостоверения, совершил дорожно-транспортное происшествие. Во время движения он не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате автоаварии водитель и его 17-летний пассажир получили тяжёлые травмы и были доставлены в реанимационное отделение городской больницы Норильска.

Госавтоинспекторы Норильска напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено. За данное нарушение водитель может быть привлечён к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, а также административный штраф в размере 30 тысяч рублей.