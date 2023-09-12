МАУ ИЦ «Норильские новости»

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировали 17 ДТП

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировали 17 ДТП

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На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировали 17 ДТП

В результате аварий пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние.

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировали 17 ДТП

10 сентября на 38 километре автодороги Дудинка – аэропорт Норильск 17-летний водитель автомобиля Opel Astra, не имея водительского удостоверения, совершил дорожно-транспортное происшествие. Во время движения он не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате автоаварии водитель и его 17-летний пассажир получили тяжёлые травмы и были доставлены в реанимационное отделение городской больницы Норильска.

Госавтоинспекторы Норильска напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено. За данное нарушение водитель может быть привлечён к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, а также административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
12 сентября в 14:44 1010
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