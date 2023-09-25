На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 25 ДТП

20 сентября в районе жилого жома на ул. Рудной, 17, водитель автомобиля Тoyota Camry, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Foton Sauvana. Женщина - водитель китайского автомобиля в результате пострадала, однако ремень безопасности помог избежать серьёзных травм. Дорожные полицейские отметили, что виновник ДТП был без водительских прав.

22 сентября авария произошла в Центральном районе. На ул. Нансена, 115, водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением и при повороте направо опрокинулся на бок. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжающий мимо автомобиль SsangYong Kyron. Водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.