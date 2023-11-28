МАУ ИЦ «Норильские новости»

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие

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На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие

В результате аварий двое человек получили травмы различной степени тяжести.

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие

20 ноября в ночное время на четвёртом километре объездной автодороги района Талнах 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Молодой человек получил травмы.

23 ноября в 16.50 на ул. Комсомольской, 18, водитель автомобиля УРАЛ (вахтовка) во дворе жилого дома наехал на 57-летнюю женщину, которая шла в одном направлении с автомобилем справа от него. Из-за полученных травм пострадавшая была доставлена в больницу.

В условиях полярной ночи госавтоинспекторы рекомендуют пешеходам всегда иметь при себе либо на верхней одежде световозвращающие элементы. Водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и учитывать погодные условия.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
28 ноября в 14:20 480
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