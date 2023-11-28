На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие

20 ноября в ночное время на четвёртом километре объездной автодороги района Талнах 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Молодой человек получил травмы.

23 ноября в 16.50 на ул. Комсомольской, 18, водитель автомобиля УРАЛ (вахтовка) во дворе жилого дома наехал на 57-летнюю женщину, которая шла в одном направлении с автомобилем справа от него. Из-за полученных травм пострадавшая была доставлена в больницу.

В условиях полярной ночи госавтоинспекторы рекомендуют пешеходам всегда иметь при себе либо на верхней одежде световозвращающие элементы. Водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и учитывать погодные условия.