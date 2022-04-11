На прошлой неделе в ДТП пострадал восьмилетний ребёнок

По сообщению Госавтоинспекции,19-летний водитель автомобиля ВАЗ, проезжая возле дома по ул. Первопроходцев, 13, не уступил дорогу восьмилетнему мальчику, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на него. Ребёнок получил ушибы, в медицинском учреждении ему оказали разовую помощь.

При проверке по базам данных сотрудники ГИБДД установили, что водительское удостоверение автолюбитель получил всего восемь месяцев назад, а до этого два раза попадал в поле зрение правоохранителей, управляя автомобилем без прав. Всего же за достаточно короткое время молодой человек восемь раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до полутора лет. Помимо этого, в отношении начинающего водителя составлены четыре административных материала, в том числе за нарушение правил проезда пешеходных переходов, за отсутствие страхового полиса, за управление автомобилем, на котором установлены шины разного диаметра и отсутствует информационный знак «Начинающий водитель», а также за повторное управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке.