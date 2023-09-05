На прошлой неделе в ДТП пострадали семь человек

Так, 29 августа в районе жилого дома по адресу ул. Федоровского, 8, 22-летний водитель мотоцикла ИЖ «Планета-5» (без бокового прицепа), в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, не справился с управлением и упал с мотоцикла прямо на проезжей части. В результате ДТП пострадали пассажиры мотоцикла - девушки 28 и 17 лет. Пассажиры мотоцикла были без мотошлемов, из-за чего и получили травмы головы.

Госавтоинспекторы напоминают: «Управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено. За данное нарушение водитель может быть привлечён к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, а также административный штраф в размере 30 тысяч рублей».