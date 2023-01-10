На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в крае уменьшилась на 30%

На праздничной неделе заболели почти 13 тысяч человек, что на шесть тысяч меньше предыдущей.

Как сообщает главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев, на территории региона продолжают циркулировать вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Причем 75% положительных на грипп проб приходятся на вирус A (H1N1).

Но это не значит, что в регионе наблюдается стабильное снижение заболеваемости, так как по статистике в праздники горожане обращаются за медицинской помощью реже.