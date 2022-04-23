На равных правах

Подумаем вместе

В первый день форума для участников проводились деловые игры, ток–шоу с первыми лицами города, а также лекции от приезжих и местных спикеров. Говорили о современной жизни Норильска и инновациях, которые могут сделать её лучше. Сейчас самое время к ним обратиться, поскольку различные встряски вряд ли прекратятся и, скорее всего, будут только нарастать, считают приезжие спикеры.

По словам социолога, вице–президента Российской ассоциации по связям с общественностью Алексея Фирсова, мир уже никогда не будет прежним, мы оказались в условиях полной непредсказуемости. Хотя в Норильске, по словам гостей, это ощущается меньше, поскольку здесь присутствует гарант надёжности — градообразующее предприятие «Норникель».

Именно ему, считает Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, город в том числе обязан успехами в борьбе с пандемией. Это один из примеров качественного сотрудничества города и компании.

– Важно, что активнейшее участие в каждом форуме принимают горожане. В период реновации нужно услышать разные мнения, продумать шаги. Повестка сегодня особая — мы говорим о перспективах развития на пороге новой жизни города, — добавила она.

Это и есть соучаствующее проектирование, о котором упоминала и гость форума Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС. Горожанам предоставляется возможность самим принимать решения по благоустройству места, где им ещё жить и жить:

– Соучаствующее проектирование — это не конкурс безумных идей, это разговор о том, как человеку живётся в городе. Современный город должен предоставлять те сервисы, которые нужны людям. В этом смысле форум обоюдно полезен — представители городской власти и руководства компании делятся своим видением и узнают мнение горожан, в соответствии с которым могут корректировать планы.

Сегодня для хорошей жизни мало иметь достойную зарплату и возможность карьерного роста, важна и комфортная городская среда, считает Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля»:

– Наша жизнь проходит здесь и сейчас, и каждый день должен быть насыщенным. А это напрямую зависит от городской среды, на качество которой, в свою очередь, могут повлиять люди. Знания о том, как её менять, можно черпать из множества источников, в том числе на подобных форумах. Приятно отметить, что за восемь лет уровень местного сообщества вырос до возможности ведения экспертного диалога. Отличительная черта этого форума — разговор равных.

Опыт в помощь

Спикеров для встречи подбирали тщательно: ими выступили люди, уже воплотившие интересные проекты, визионеры, делившиеся мнением о будущем человечества вообще и городов в частности; люди, работающие с передовыми технологиями.

Ресурсы для глобальных и масштабных изменений у Норильска, по мнению гостей, есть, осталось кристаллизовать концепцию города. Владимир Пирожков, промышленный дизайнер, директор центра дизайна и инноваций «Кинетика» МИСИС, уверен: мы будем жить в интересном будущем, которое может быть спрогнозировано научно. И часть подходов, которые пока кажутся фантастикой, может быть применена в Норильске.

– Важно иметь ресурсы, и в вашем городе их достаточно. Деньги есть, нужны хорошие идеи. Город однозначно крутой — сильный, крепкий, привыкший бороться со стихией. Здесь имеется колоссальный человеческий капитал. В Норильске есть какой–то магнит. Важно понять какой и усилить его, — отмечает он.

О том, что Норильск ждут существенные изменения, много говорилось на ток–шоу «Точки устойчивости». Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике, подтвердила, что компания обладает всем необходимым, чтобы справляться с вызовами. Сегодня, например, актуален запрос города, компании и жителей на повышение качества образования, доступности медпомощи. И «Норникель» вкладывается в эту работу — в прошлом году в Норильске открылся новый корпоративный медицинский центр, планируется масштабное «перерождение» ЗГУ, которое позволит ему выйти на уровень ведущих вузов международной сети арктических университетов.

Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска, видит большие перспективы в привлечении капитала туристической отрасли:

– В планах на следующие 7–10 лет — добиться притока 50 000 гостей ежегодно. При средней стоимости недельного тура, а сегодня это 150 тысяч рублей, прибавка в местный бюджет получится серьёзная. Но главное, туризм создаст новые профессии и рабочие места, заинтересует молодёжь.

Хороший потенциал и у высокотехнологического предпринимательства, считает спикер. Часть идей уже реализуется, другая — на подходе: создание экотехнопарка, индустриального парка, вторичная переработка сырья.

Большие надежды возлагаются и на привлекаемый с материка бизнес. И здесь на помощь придёт единая цифровая платформа, над которой сейчас работают специалисты. Она представит трёхмерные модели планируемых изменений, покажет, как всё будет выглядеть в итоге, даст доступ к веб–камерам, позволяющим оценить процессы в реальном времени.

Технологии — ключ к будущему

В этом году в программе форума было три тематических трека: «Люди», «Среда для жизни» и «Технологии». Здесь буквально переходили от слов к делу — спикеры представляли текущие планы по преобразованию Норильска либо делились успешными кейсами в нашем и других городах.

Готовность вместе создавать то, что нравится — такую формулу устойчивости вывели в треке «Люди». Юлия Кох, главный библиотекарь Централизованной библиотечной системы Норильска, рассказала, что библиотека стала центром обмена опытом и знаниями, своего рода клубом по интересам. Елена Попова, представитель краеведческого музея посёлка Никель, презентовала кольский вариант «Оживших полотен», где с помощью мультимедийных технологий демонстрируются быт и культура народов Севера. Заполярный театр драмы возрождает жанр мюзикла, привлекая местную молодёжь, а Таймырский колледж создал рекрутинговый центр для работы в Арктической зоне. Все эти и множество других проектов поддержал эндаумент–фонд «Наш Норильск», недавно открывший «Клуб друзей», вступить в который и стать благотворителем для своего города может каждый.

В треке «Технологии» участники обсудили существующие технологии и заглянули в будущее. Разработок, облегчающих жизнь, множество, часть уже внедрена, некоторые могут применяться и в Норильске. Успешными проектами в этой области можно считать сервис «Норильск онлайн» или стартовавшую транспортную реформу Норильска. Алексей Яковлев, советник главы Норильска по транспорту, рассказал, что весь прошлый год был посвящён поиску способов реформирования транспортной отрасли.

– Сейчас обсуждается вопрос введения единой тарифной системы оплаты проезда, в том числе между районами. Другой вариант — деление города на зоны, — приводит он примеры решений.

Какой подход выберут, пока неясно, но уже понятно, акцент будет сделан на безналичную оплату проезда, смену маршрутов.

– Необходимо сделать так, чтобы в наших погодных условиях людям не приходилось долго ждать автобус, — считает Алексей Яковлев. — А для комфорта ожидающих этим летом будут установлены 20 тёплых остановочных павильонов. Что касается транспорта, то в начале лета в городе появятся 20 новых больших автобусов и два электробуса.

Проект новой транспортной системы предусматривает создание мобильного приложения с указанием времени отправления машин, бесконтактную оплату проезда и многое другое.

– Сегодня мы завершаем исследовательскую часть реформы, впереди — фактическая, которая предусматривает реорганизацию транспортно–пересадочных узлов, обустройство улично–дорожной сети, установку новых светофоров. Эти работы намечены на вторую половину следующего года. Новая транспортная модель будет быстро реагировать на изменения городской среды, появление новых мест притяжения. В свою очередь, мы надеемся на обратную связь с жителями, взаимодействие поможет производить оперативные изменения, — отметил советник главы.

Норильск в тренде

После обсуждения проектов, призванных улучшить жизнь горожан, участники поговорили о том, как сделать Норильск более заметным на карте страны.

Имиджевая раскрутка города — дело важное и непростое, ведь в этом направлении до сих пор не существует чётких шаблонов и универсальных методик. Однако участники форума считают, что лучше всего с рекламой города справляются сами жители города.

Хороший пример — Анатолий Войтович, главный инженер пищевого комбината и стрит–фотограф. Он приехал в наш город, как сам говорит, «в далёком 2004 году». Этот шаг для него был настоящей авантюрой. По классическому сценарию знакомые Анатолия, которые успели побывать в Норильске, предложили: «Поехали, ты ещё молодой, поработаешь пару лет, заработаешь все деньги мира и уедешь». И, как это часто бывает, знакомые давно покинули Норильск, а он остался.

– В какой–то момент в мои руки попала фотокамера. Сначала я делал обычные снимки: кошечки, собачки и всё, что радовало глаз, — вспоминает фотограф. — Но однажды я понял, что нужно двигаться дальше — делать осмысленную фотографию, в которой есть история — большая история города и маленькие — внутри него. Направление уличной фотографии для этого идеально подходит, ведь стрит–фото отражает взаимодействие людей с городом. А Норильск уникальный, его всегда легко узнать на снимках. Кто–то скажет, что он скучный, тёмный и даже депрессивный, а я отвечу: остановитесь и внимательно присмотритесь к деталям.

Например, во дворе дома

№ 17а на Ленинском проспекте есть спортивная площадка. Дети устраивают там такие футбольные баталии, которым может позавидовать даже спортхолл «Айка». Там происходит нечто невероятное — зима, мороз, а мальчишки будто и не замечают этого, их одежда покрыта коркой льда, а лица пылают алым цветом. Когда игроки останавливаются, можно увидеть, как от их тел огромными клубами валит пар. Это очень красиво! Вот такие маленькие трогательные истории особенно интересны, именно через них можно показать настоящий Норильск.

Как любой уважающий себя художник, Анатолий Войтович, конечно же, мечтает о своих выставках и фотоальбомах. Но пока его работы можно увидеть только на страничках в социальных сетях. Впрочем, он не особо переживает по этому поводу, ведь он всё равно находится в тренде.

– Сегодня в стрит–фотографии популярность набирают снимки небольших отдалённых и даже закрытых городов, — объясняет Анатолий. Изображения мировых столиц — Москвы, Токио, Нью–Йорка, Лондона — уже приелись. Поэтому именитые фотографы со всего мира пытаются попасть именно в моногорода, чтобы увидеть своими глазами и запечатлеть то, какая там кипит жизнь.

Но в Норильске есть люди, которые пошли дальше — они не только фотографируют любимый город, но и распространяют его изображения по всей стране.

На форуме социальных технологий Костю Костенко представили как дизайнера–иллюстратора. На самом деле он обычный десятиклассник, который в свободное время занимается волонтёрской деятельностью, считая её своим призванием.

– Помимо этого, я очень люблю фотографию, — рассказывает Костя. — Всё началось в 2017 году, тогда я фотографировал на телефон. Сначала были пейзажи и лица людей. В 2019 году мне подарили фотокамеру, и всё — я пропал. Помню, как впервые вышел с ней на улицу — я целенаправленно шёл за шедеврами. И хотя делать шедевральные снимки я пока так и не научился, понял главное — это занятие приносит мне огромное удовольствие. В мае прошлого года я решил создать открытки по мотивам своих фото. За две недели освоил компьютерную программу, в которой можно делать эскизы, отобрал фотоматериалы, придумал «обёртку», сам всё сверстал и отдал в типографию.

Первый тираж обошёлся начинающему дизайнеру–иллюстратору в 1200 рублей и насчитывал 120 открыток. Часть Костя распродал, а остальные взял с собой в поездки.

– Мне повезло побывать в Международном детском центре «Артек» и во Всероссийском детском центре «Океан», там почти все соотрядники получили мои открытки, — делится парень. — Теперь я могу с уверенностью заявить, что во многих уголках страны есть тёплая частичка Норильска. Мне, подростку, очень важно быть услышанным. И именно таким способом я говорю, что люблю свой город. Мне хочется, чтобы люди видели не какие–то стереотипы, а сам Норильск, ведь это очень атмосферное место.

В начале этого года Костя выпустил вторую серию открыток. Над ней он работал уже не один — его родные и знакомые подсказывали идеи. Шрифт для надписей помогла создать близкая подруга, а фразы и слоганы придумали друзья. Товарную марку — Bonestenko — он разработал сам. На втором тираже Косте даже удалось заработать пять тысяч рублей. Сейчас готовится новая серия открыток, её иллюстратор решил посвятить месяцам.

– Мне всего 17 лет, и все эти годы я прожил в Норильске. Видел, как он рос и менялся вместе со мной, у него, как и у меня, есть будущее, — делится дизайнер. — Мне было бы очень приятно, если бы жители других городов, глядя на мои снимки, перестали думать, что наш город — это какой–то медвежий угол, увидели его уютным, ведь в нём живут хорошие люди, и здесь просто по–человечески хорошо. Вот тогда я буду считать, что моя маленькая миссия выполнена.

А вот миссия художницы Дарьи Утробиной — сделать Норильск более ярким и красочным. Сегодня её работы можно увидеть на стенах лыжной базы «Оль–Гуль», в центре «Виктория», на подстанциях, в спортивных залах, кофейнях, на верандах детских садов, в подъездах, квартирах, а также на лесопилке на улице Орджоникидзе, 10а, после преображения которой имя художницы узнали, пожалуй, во всём городе.

– Я коренная норильчанка, мои родители приехали сюда в составе строительных бригад, жили в общежитии, там познакомились и полюбили друг друга, так появились я и моя сестра — всё в стиле романтики Норильска, — смеётся Дарья. — А недавно я задумалась о том, что Норильск дал мне как личности. Оказалось, меня — такую, какая я есть. Ведь этот город для людей с характером, здесь нельзя стоять на месте, иначе замерзнёшь. Многие люди, видя масштабы моих работ, спрашивают, неужели всё это я сделала одна. Да, одна, и именно Норильск дал мне эту суперсилу. Я росла в такой среде, много работала в разных отраслях, профессионального художественного образования у меня нет. Мой город приучил меня много трудиться, благодаря этому моё ремесло не превратилось в рутину. Я делаю больше, но устаю при этом меньше, и ощущение выгорания за годы моего творчества ни разу меня не посещало. Да, я очень злюсь, когда говорят, что в моём городе холодно, темно, грязно, серо и уныло. Можно подумать, в других — сплошной праздник. Мне кажется, это русская черта — всегда во всём видеть проблему. Мне повезло — я творческая личность, такие, как, я во всем видят уникальность. Наш климат, отдалённость, особенный ритм жизни — всё это делает и нас уникальными. Помимо росписи стен, я пишу картины, и всегда на них — наша территория. Я мечтаю, чтобы люди, украшая свои дома, выбирали не заезженные виды Парижа, Венеции, Прованса, а наши пейзажи, ведь они этого достойны.

Нужно знать своих героев

А как же отблагодарить всех тех, кто не просто любит свой город и верит в него, но и вносит реальный вклад в его развитие? Для них учредили специальную премию «Общественное признание».

– Восемь лет работы форума показали отличные результаты, — подчеркивает Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Но за названием «Город — это мы!» всё же стоят и конкретные «я». Мы считаем, что пришло время сказать спасибо людям, которые привносят качественные изменения в жизнь своих городов. В названии «Общественное признание» ключевым словом является «общественное», ведь именно горожане будут решать, кто является лидером , на которого стоит равняться.

Социальной миссией новой премии организаторы форума назвали поддержку активных граждан сообщества, которые пользуются уважением, обладают компетенциями и хорошей репутацией, присвоение общественного статуса «Посол «Мира новых возможностей», а также трансляцию ценностей благотворительной программы компании.

Лучшие из лучших будут определяться в номинациях: «Активист» — люди, предлагающие и реализующие социально–значимые инициативы; «Доброволец» — неравнодушные граждане с активной жизненной позицией; «Эксперт» — региональные специалисты в сфере социального проектирования; «Блогер» — люди, освещающие в социальных сетях опыт гражданского неравнодушия; «Фандрайзер» — граждане, привлекающие ресурсы местного сообщества для решения социальных проблем; «Журналист» — сотрудники местных средств массовой информации, освещающие локальные социальные проблемы; «Благотворитель» — люди, развивающие на территории благотворительность и меценатство.

Заявки на получение первой премии «Общественное признание» принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2022 года. Вручение награды будет проводится один раз в два года.