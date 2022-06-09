На развитие образования в Норильске выделят дополнительно почти 181 миллион рублей

В том числе, дополнительные средства будут выделены на:

– замену вентиляционной установки в детском саду № 29;

– замену противопожарного оборудования в детском саду № 84;

– приобретение санитарного инвентаря в детский сад № 2;

– замену окон в восьми детских садах, восьми школах, двух учреждениях дополнительного образования;

– приобретение лазерных интерактивных проекторов для 36 общеобразовательных учреждений;

– замену устаревшего оборудования в столовой гимназии № 1;

– замену напольного покрытия в отдельных помещениях в школах № 3 и 43;

– организацию обеспечения питанием учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе детей льготной категории;

– осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

После предлагаемых изменений общий объём финансирования программы «Развитие образования» в 2022 году составит ~11 млрд 824,1 млн руб. (местный бюджет ~4 млрд 78,9 млн руб., внебюджетные средства ~641,6 млн руб., краевой бюджет ~6 млрд 680,3 млн руб., федеральный бюджет ~423,3 млн руб.).

Согласовав предлагаемые изменения, члены депутатской комиссии по социальной политике рекомендовали учесть их в корректировке бюджета на 2022 год на предстоящей сессии городского Совета.