На реке Хатанге утонули двое мужчин

По сообщению краевого управления МЧС, двое мужчин – 31 год и 45 лет – ехали на снегоходе по тонкому льду реки Хатанги и провалились в занесённую снегом полынью.

На месте работают полицейские.

Спасатели напоминают: сейчас запрещено выходить и тем более выезжать на лёд!