МАУ ИЦ «Норильские новости»

На реке Хатанге утонули двое мужчин

На реке Хатанге утонули двое мужчин

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На реке Хатанге утонули двое мужчин

На реке Хатанге утонули двое мужчин

По сообщению краевого управления МЧС, двое мужчин – 31 год и 45 лет – ехали на снегоходе по тонкому льду реки Хатанги и провалились в занесённую снегом полынью.

На месте работают полицейские.

Спасатели напоминают: сейчас запрещено выходить и тем более выезжать на лёд!

Фото Витас Бенета
1 ноября в 14:29 690
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