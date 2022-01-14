На Россию обрушилась волна сообщений о минировании школ. Норильск не стал исключением

Так как названия населённых пунктов и номера учреждений, куда якобы подложили взрывчатку, известны не были, было принято решение об осмотре большинства школ Красноярья. Эту работу поручили выполнить полицейским. При необходимости могли быть привлечены и другие экстренные службы.

Эвакуация учащихся и педагогов в Норильске прошла относительно спокойно — из-за объявленной в этот день актировки большинство учеников остались дома. Родители детей, которые всё-таки пошли в школу, были готовы к тому, чтобы забрать своего ребёнка после уроков, так как в актированный день учеников без сопровождения родителей из образовательного учреждения не выпускают. Просто пришлось прийти за ребёнком чуть пораньше. А как минимум в одной из норильских школ учеников начальной школы, которых не успевали забрать родители, спокойно по домам развели учителя.

В Красноярске же, как пишет портал «Енисей», среди родителей была паника: «В большинстве красноярских школ объявлена экстренная эвакуация. Школьников стараются сильно не пугать. Больше детей испугались только родители. Посреди рабочего дня, после нагнетающих сообщений в родительских чатах, им пришлось срочно отпрашиваться с работы. Ведь на тот момент никто достоверно не знал, есть в каком-то из этих зданий взрывчатка или нет». Мама одного из учеников Татьяна поделилась с телеканалом «Енисей» своими эмоциями: «Детей эвакуировали, на улице -16. Я отложила все дела, бросилась, потому что у меня ребёнок мёрзнет на улице. Это вообще дурдом какой-то, я не знаю, что творится. У меня слов нет».

Мероприятия по осмотру учебных учреждений в Красноярском крае были закончены в 17.20, подозрительных предметов не обнаружено. Сейчас в ситуации разбирается антитеррористическая комиссия региона. За такие ложные сообщения предусмотрены штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Со лжесообщениями о минировании школ 13 января столкнулись также в Калуге, Архангельске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Тюмени. А первые подобные сообщения начали появляться в Екатеринбурге на день раньше — в среду там провели эвакуацию в 151 школе из 163.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных органов организовать процессуальные проверки по фактам массовых эвакуаций учащихся учебных заведений в связи с ложными сообщениями об актах терроризма.