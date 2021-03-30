На руднике «Комсомольский» реализована инициатива одного из сотрудников

Сотрудниками рудника «Комсомольский» на сегодняшний день подано 1860 производственных инициатив, 59 мероприятий с подтверждённым экономическим эффектом уже реализовано и используется на руднике «Комсомольский». К ним можно отнести применение специализированного самоходного дизельного оборудования для проходки отрезных и вентиляционных восстающих, которое было тиражировано на рудник «Октябрьский».

Важная производственная инициатива отмечена на руднике «Комсомольский» под названием «Увеличение срока службы головных канатов». Её автор, начальник участка скипового подъёма Александр Ефименко — в числе самых результативных работников по снижению операционных затрат. Его предложение — «Увеличение срока эксплуатации головных канатов ЮПМ» — также вошло в топ-10 инициатив с экономическим эффектом не менее 100 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации головных канатов подъёмной машины скипового ствола произошло их необратимое укорачивание, что с одной стороны требовало их замены, а с другой — нормативы позволяли эксплуатировать канаты. На замену головных канатов требуется не менее четырёх суток, что означает простой одного подъёма и снижение работы второго. Чтобы не допустить длительных перерывов, были спроектированы и закуплены прицепные устройства с более длинными звеньями. Это позволило более безопасно производить загрузку скипов.

Эффективность такого предложения позволила сократить время на обслуживание прицепных устройств согласно норм и правил, а значит и безопасную эксплуатацию подъёмных установок. Изменения проекта по эксплуатации подъёмного устройства не потребовалось, после установки конструкции простой составил всего девять часов, без снижения работы второго подъёма, что позволило даже выполнить суточные показатели. Экономия составила более 10 млн рублей сразу после его внедрения.

Важность программы производственных инициатив для повышения эффективности производства всеми участниками оценивается очень высоко. Программа даёт возможность реализовать собственный потенциал, предложить идеи как для повышения эффективности производства, так и для улучшения условий труда, найти кратчайший путь донесения идеи от рабочего до руководства.