На руднике «Скалистый» для учащихся школы № 6 провели профориентационную экскурсию

К теме профессиональной ориентации сегодня приковано пристальное внимание и государства, и работодателей. «Норникель» как социально ответственное предприятие и основной работодатель на территории не только стремится быть в курсе основных тенденций в образовательной среде, но и способствует решению такой важной задачи, как профессиональное самоопределение подрастающего поколения.

Управлением корпоративных проектов Заполярного филиала совместно с управлением общего и дошкольного образования города Норильска реализуется проект «Профнавигатор». Компания заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов на свои предприятия и в формировании на территории устойчивой модели: школа – профессиональные образовательные организации – предприятие. Направления деятельности корпоративного проекта «Профнавигатор» интегрированы в региональные и муниципальные межведомственные планы мероприятий, реализуются в партнёрстве с образовательными организациями различного уровня, учреждениями культуры, Центром занятости населения. Профориентационные экскурсии – основная форма знакомства школьников с производством. Во время проведения экскурсии специалисты Корпоративного университета «Норильский никель» дают школьникам общую информацию о «Норникеле», а работники предприятий знакомят непосредственно с производством и местом подразделения в технологическом процессе.

Один из первых и важных пунктов на пути горняка к месту выполнения работ – медпункт. Рабочие посещают его перед каждой сменой. С него и начали учащиеся 9 «Г» класса из школы № 6. Ребята на себе испытали, как работает электронная система медицинских осмотров, которая измеряет давление, температуру и определяет физическое состояние. Экскурсантов очень впечатлило, что на диагностику всего перечисленного требуется всего одна минута, осмотр проходит быстро и точно. Работники медпункта отметили, что внедрение ЭСМО стартовало в компании в 2019 году и установлено на всех норильских рудниках.

Далее в актовом зале школьникам поведали об истории и основных достижениях самого молодого, глубокого и технологичного рудника Норильского промышленного района, а также показали ролик о технике безопасности и правилах, которые необходимо соблюдать на руднике.

«У нас самый молодой рудник. На данный момент мы добываем 2,5 млн. тонн руды в год, в соответствии с концепцией развития сырьевой базы «Норникеля» объёмы добычи по руднику «Скалистый» к 2030 году должны увеличиться по богатой руде до 5 млн. тонн в год. Чтобы обеспечить начало добычи богатой руды, между собой соединены два независимых вертикальных ствола – вентиляционный и скипо-клетьевой. Историческая сбойка прошла на отметке 1943 метра. В истории горнорудной промышленности на такие горизонты в Евразии ещё не спускались. При существующих системах разработки рудник обеспечен запасами полезных ископаемых примерно на 120 лет», – рассказал главный горный диспетчер центра планирования, организации и контроля выполнения горных работ рудника «Скалистый» Борис Мелешко. Он добавил, что профориентационные экскурсии на руднике среди школьников и студентов проходят регулярно.

Переодевшись в спецодежду, экскурсанты отправились в ламповую. Здесь бригадир ламповой продемонстрировала, какая проводится работа в ламповой перед спуском и после подъёма работников, рассказала, зачем выдают самоспасатели, газоанализаторы и фонари. Ребята очень заинтересовались тем, что в фонарь встроен датчик позиционирования, фиксирующий местоположение горняков под землёй.

Затем девятиклассников ждали на участке клетьевого подъёма вспомогательного закладочного ствола. И.о. начальника участка Георгий Кочиев поделился со школьниками информацией о том, что вспомогательный закладочный ствол предназначен для спуска и подъёма людей, оборудования, материалов, а также для подачи закладочной смеси и свежей струи воздуха. Из помещения, где работают машинисты подъёма, ребята наблюдали, как поднялась одна из клетей с горняками. Машинист подъёма, управляющая движением клети, добавила, что эта профессия требует безупречных знаний устройства подъёмной машины, скипов, затворов, площадок; правил спуска и подъёма людей и грузов по стволу; способов и приёмов погрузки, разгрузки, подъёма и спуска материалов. Также ребята посетили нарядную участка, где работники получают сменное задание и проходят инструктаж.

Далее в программе была дегустация «шахтёрского» чая, приготовленного в сатураторной рудника. «Очень вкусный», – прокомментировали дети.

Старшеклассники закрепили впечатления от увиденного в центре планирования, организации и контроля выполнения горных работ – сердце рудника. «Операционный центр выполняет функцию планирования горных работ, а также осуществляет контроль их выполнения. Наши основные задачи - это составление горных планов на год и каждый месяц, а также их выполнение в отдельной части рудника. Мы используем инструменты, такие как Micromine, Mineshare, автоматизированная система управления горными работами, камеры видеонаблюдения под землёй, сеть Wi-Fi, которая покрывает большую часть наших выработок, а также оборудование, которое установлено в машинах. Также у нас есть система точного позиционирования, которая позволяет в режиме реального времени знать местоположение персонала, что представлено на нашей видеостене. Мы можем отслеживать как технику, так и персонал. Эта система позволяет работать с оповещением персонала», – рассказал главный специалист по кратко-интервальному планированию центра планирования, организации и контроля выполнения горных работ рудника «Скалистый» Алексей Ковальчук. Он добавил, что для работы в операционном центре рудника обязательно необходимо высшее горное образование. Ребята задавали много вопросов: об инновационных проектах «Скалистого», о беспилотном горном транспорте, ставшем здесь реальностью.

В завершение экскурсии специалисты предприятия провели для ребят викторину. Самые внимательные экскурсанты, ответившие правильно на вопросы о развитии рудника, получили памятные подарки с корпоративной символикой.

«Очень интересная, занимательная экскурсия. Рудник хорошо оборудован, здесь есть красивый актовый зал. Также хочется посмотреть, что на глубине. Пока мне нет восемнадцати лет, поэтому, когда появится возможность, мне было бы интересно узнать поподробнее о подземной части рудника. В будущем я хотела бы связать свою профессию с экономикой и горнодобывающей промышленностью», - поделилась впечатлениями Анастасия Арлюкова, учащаяся 9 «Г» класса средней школы № 6.

Отметим, ежегодно совместно со специалистами Корпоративного университета «Норильский никель» в среднем проводится 85 экскурсий по заранее установленному графику для обучающихся всех школ города Норильска. В прошлом 2022 – 2023 учебном году предприятия компании посетили 765 школьников, 170 студентов и 102 педагога.

Автор текста и фото: Гузель Табаева