На руднике «Скалистый» прошли внеплановые пожарно-тактические учения

При выполнении сварочных работ произошёл взрыв газового баллона, загорелось технологическое оборудование. Как рассказал Сергей Семенюк, заместитель начальника отряда № 3, начальник управления пожарной безопасности Центра оперативного реагирования по чрезвычайной ситуации и аварийно-спасательных работ отдельного поста на руднике «Скалистый» управления пожарной безопасности ЗФ, внеплановые учения проходили совместно с подразделением военизированной горно-спасательной части МЧС:

– После получения сообщения на пульт связи на место происшествия прибыло отделение из пяти человек на пожарной автоцистерне. Разведка позволила установить, что возгорание произошло в результате взрыва газового баллона, площадь условного возгорания — 15 м2. По легенде до прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Со слов администрации рудника мы узнали, что внутри остался условный пострадавший. Совместно со спасателями ВГСЧ мы эвакуировали его на улицу и передали медикам. Свои задачи отделение нашего подразделения и ВГСЧ выполнили на отлично, пожар ликвидировали за полчаса с учётом времени на проведение разведки. Для выполнения работ использовали автоцистерну ёмкостью 6 м3, напорные рукава и ручной комбинированный ствол.

Он отметил, что подобные плановые учения проходят не реже раза в месяц, а внеплановые пожарно-тактические занятия по понятным причинам графика не имеют. Зато позволяют отработать полезные навыки в работе пожарных: норматив по боевому развёртыванию, время следования к месту вызова, слаженность действий личного состава в экстремальных ситуациях.

– Важно, чтобы люди привыкали к нештатным вызовам, и внеплановые учения позволяют это делать. Более того, на реальном пожаре добавляются серьёзные факторы — задымлённость, риски взрыва, повышенная температура, что значительно осложняет работу, — добавил Сергей Семенюк. — Повышенные риски входят в число особенностей работы на производстве: возгорания могут приводить к взрывам, в помещениях нередко находится большой объём ГСМ, к тому же ориентироваться на малознакомых масштабных площадях порой довольно непросто. Нередко мешает и погода — если такая метель, как сегодня, время тушения затягивается из-за сильных порывов ветра. В этой конкретной ситуации погода не повлияла, поскольку пожар по легенде произошёл в закрытом помещении.

Он также пояснил, что его подразделение тушит возгорания на производственных объектах от нулевой отметки и выше. Техники и средств для этого достаточно — в распоряжении пожарных: автолестница высотой 50 метров, насосная станция и многое другое. В подразделении добавляют, что на реальные возгорания отделения УПБ выезжают не реже двух раз в сутки.