На сайте авиакомпании NordStar появилась возможность бронирования услуги перевозки животного в салоне

Забронировать место для своего питомца можно будет на последнем этапе покупки билета на сайте перед произведением оплаты. Для этого на этапе выбора дополнительных услуг необходимо добавить в заказ дополнительную услугу «Перевозка животных», указать количество животных, планируемых к перевозке, после чего произвести оплату авиабилета и дополнительной услуги. Приобрести услугу можно как в процессе оформления билета, так и докупить уже к имеющемуся билету в разделе «Мои заказы».

Кроме того, NordStar увеличил количество животных, допустимых к перевозке в салоне самолёта под впередистоящим креслом. Теперь согласно Правилам перевозки авиакомпании разрешается перевозка в салоне до 16 животных: один в салоне бизнес-класса и до 15 в салоне экономического класса.

В авиакомпании уверены, что внедрение новой услуги на сайте ускорит процесс бронирования. Предлагая пассажиру добавить и оформить услугу по перевозке животного, авиакомпания подтверждает возможность его перевозки в салоне воздушного судна в соответствии с правилами перевозки, и после завершения оплаты, услуга считается подтвержденной со стороны авиакомпании.

Также представители NordStar напомнили, что к перевозке в салоне самолёта под впереди стоящим креслом допускаются кошки, собаки и птицы, чей вес вместе с контейнером или клеткой не превышает 10 кг, высота контейнера не превышает 23 см, а размеры контейнера в сумме трёх измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать 118 см. Один взрослый пассажир может перевезти одно животное.

В случае превышения максимального веса и/или габаритов контейнера животное может быть перевезено в салоне воздушного судна на соседнем кресле, если вес животного вместе с контейнером не превышает 23 кг, а габариты контейнера не должны превышать 55*40*40 см или в багажном отделении самолета. Данные услуги могут быть оформлены только через контактный центр авиакомпании или через билетное агентство по продаже воздушных перевозок при покупке билета.

Более подробную информацию пассажиры могут получить на сайте авиакомпании в разделе «Перевозка животных».