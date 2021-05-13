На сегодняшний день в Красноярском крае от COVID-19 привито более 232 тысячи человек

По информации регионального министерства здравоохранения, с начала года по состоянию на 11 мая в край поступило 294 507 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 9720 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Прививки ставят в 82 медицинских организациях, шести частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», трёх учреждениях ФМБА. Развернуто 123 прививочных пункта.

На данный момент первым компонентом привито 232 940 человек, из них в возрасте старше 60 лет – 95 725. Вторым компонентом вакцинировано – 165 861 человек. За выходные дни с 7 по 10 мая иммунизацию первым компонентом прошли 5706 жителей края.

Напомним, что жители Красноярья могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru, через личный кабинет на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, а также по телефону или, придя лично в регистратуру поликлиники.