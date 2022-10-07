На сессии краевого Законодательного собрания отметили, что сфера культуры нуждается в дополнительном финансировании

Огромное внимание министерством уделяется созданию условий для появления новых талантов. Многочисленная сеть из клубов, дворцов и домов культуры занимается сохранением традиционной народной культуры 159 национальностей края, в том числе коренных малочисленных народов Севера, и организацией творческой деятельности населения и досуга. Ежегодно в регионе проходят десятки мероприятий, и практически в каждой территории есть свои знаковые события. Для жителей малых городов и сёл реализуются проекты «Енисейский экспресс», «Культурная столица Красноярья», гастроли театров, концерты, передвижные выставки.

Также министр Аркадий Зинов остановился на планах по проведению культурных преобразований - «Край высокой культуры. Версия 2.0». Основными приоритетами стали инфраструктура, кадры, события.

Парламентарии высоко оценили работу краевого минкульта. «В повестке минкульта много значимых мероприятий не только краевого, а также и российского уровня, на фестивали приезжают и мировые звезды. Есть проблемы, в частности, реконструкция и строительство новых клубов, музеев в районных и городских центрах, на них тоже нужно обратить внимание. Тогда депутатскому корпусу и правительству нужно по-другому подойти и к финансированию отрасли», - отметила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина.