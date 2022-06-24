На сессии законодательного собрания обсудили вопрос сохранения оленеводства на северных территориях региона

Как сообщил омбудсмен Семен Пальчин, за 2021 год поступило 129 обращений, в том числе 10 коллективных. Чуть меньше жалоб было из Эвенкии, но их число увеличилось по Таймырскому и Туруханскому районам, коллективных обращений стало больше. Рост количества жалоб связан с тем, что уполномоченный вел личные приемы в отдаленных поселках, оленеводческих стойбищах, охотничьих и рыбопромысловых точках. Также еженедельно на Таймыре людей принимает еще один сотрудник аппарата омбудсмена из Дудинки.

В своем докладе Семен Пальчин традиционно рассказал о проблемах развития домашнего оленеводства и сохранения поголовья дикого северного оленя. По его мнению, со стороны местных властей не всегда уделяется должное внимание вопросам выживания людей, ведущих традиционный образ жизни. Поэтому для сохранения и развития домашнего оленеводства Семен Пальчин предлагает разработать отдельные межотраслевые программы. Сложно обстоят дела и с выделением охотничьих угодий, квот на добычу рыбы для личных нужд. В докладе приводятся примеры нарушений прав со стороны правоохранителей и надзорных органов.

Уполномоченный также обратил внимание на проблемы с транспортной доступностью, нарушение прав на образование и использование родного языка, здравоохранение и т. д.

Депутаты задали Семену Пальчину вопросы о сохранении исконной среды обитания и родных языков, развитии традиционных отраслей хозяйствования, о культуре и об образовании. В обсуждении участвовали первый зампредседателя парламента Сергей Попов, вице–спикер Андрей Новак, депутаты Александр Ратахин, Александр Бойченко, Валерий Фарукшин, Виктор Кардашов и Галина Ампилогова. Сергей Сизоненко рассказал о работе профильного комитета при подготовке доклада для рассмотрения на сессии. Большинство проблем отражены в постановлении и взяты на контроль, сессия поддержала документ.

«Мы должны максимально ответственно подходить к информации от уполномоченного и депутатов от северных территорий. Набор проблем в основном традиционный и связан с удаленностью территорий, обеспечением медпомощью, с требованием дополнительной соцзащиты. Будем обращать особое внимание на вопросы, связанные со снижением квот по добыче северного дикого оленя и вылова рыбы. Доходы этой части промысловиков будут снижены, и мы должны подумать, как это компенсировать, одно из направлений – развитие домашнего оленеводства. Здесь перед нами встанет задача об отнесении этого вида деятельности к сельскому хозяйству, это мы закладываем в постановление. Существует целый ряд вопросов по пенсионному обеспечению, например, приостановление выплаты пенсий, если возникает дополнительный доход, а многие работы на Севере сезонные. Нужно поработать над тем, чтобы это условие не действовало», - прокомментировал доклад вице-спикер Дмитрий Свиридов.