На сессии законодательного собрания обсудили вопрос сохранения оленеводства на северных территориях региона
На сессии законодательного собрания обсудили вопрос сохранения оленеводства на северных территориях региона
Депутаты на заседании сессии Законодательного собрания заслушали доклад краевого уполномоченного по правам коренных малочисленных народов о работе в 2021 году.
Как сообщил омбудсмен Семен Пальчин, за 2021 год поступило 129 обращений, в том числе 10 коллективных. Чуть меньше жалоб было из Эвенкии, но их число увеличилось по Таймырскому и Туруханскому районам, коллективных обращений стало больше. Рост количества жалоб связан с тем, что уполномоченный вел личные приемы в отдаленных поселках, оленеводческих стойбищах, охотничьих и рыбопромысловых точках. Также еженедельно на Таймыре людей принимает еще один сотрудник аппарата омбудсмена из Дудинки.
В своем докладе Семен Пальчин традиционно рассказал о проблемах развития домашнего оленеводства и сохранения поголовья дикого северного оленя. По его мнению, со стороны местных властей не всегда уделяется должное внимание вопросам выживания людей, ведущих традиционный образ жизни. Поэтому для сохранения и развития домашнего оленеводства Семен Пальчин предлагает разработать отдельные межотраслевые программы. Сложно обстоят дела и с выделением охотничьих угодий, квот на добычу рыбы для личных нужд. В докладе приводятся примеры нарушений прав со стороны правоохранителей и надзорных органов.
Уполномоченный также обратил внимание на проблемы с транспортной доступностью, нарушение прав на образование и использование родного языка, здравоохранение и т. д.
Депутаты задали Семену Пальчину вопросы о сохранении исконной среды обитания и родных языков, развитии традиционных отраслей хозяйствования, о культуре и об образовании. В обсуждении участвовали первый зампредседателя парламента Сергей Попов, вице–спикер Андрей Новак, депутаты Александр Ратахин, Александр Бойченко, Валерий Фарукшин, Виктор Кардашов и Галина Ампилогова. Сергей Сизоненко рассказал о работе профильного комитета при подготовке доклада для рассмотрения на сессии. Большинство проблем отражены в постановлении и взяты на контроль, сессия поддержала документ.
«Мы должны максимально ответственно подходить к информации от уполномоченного и депутатов от северных территорий. Набор проблем в основном традиционный и связан с удаленностью территорий, обеспечением медпомощью, с требованием дополнительной соцзащиты. Будем обращать особое внимание на вопросы, связанные со снижением квот по добыче северного дикого оленя и вылова рыбы. Доходы этой части промысловиков будут снижены, и мы должны подумать, как это компенсировать, одно из направлений – развитие домашнего оленеводства. Здесь перед нами встанет задача об отнесении этого вида деятельности к сельскому хозяйству, это мы закладываем в постановление. Существует целый ряд вопросов по пенсионному обеспечению, например, приостановление выплаты пенсий, если возникает дополнительный доход, а многие работы на Севере сезонные. Нужно поработать над тем, чтобы это условие не действовало», - прокомментировал доклад вице-спикер Дмитрий Свиридов.