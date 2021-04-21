На севере Красноярского края спасли белого медвежонка

Зимой на базу золотодобытчиков на острове Большевик архипелага Северная Земля пришёл медвежонок, которому тогда было примерно полгода. Вахтовики приручили его и подкармливали, но к февралю, когда настало время смены вахты, вопрос о том, куда пристроить медвежонка, не решился, и его пришлось оставить на базе одного.

«Одна была надежда — помойка большая, два месяца, может, протянет. Вахта вернулась на базу — следов нет, медвежонка нет. Противное чувство, что ничего не смогли сделать. И тут удивительная и радостная новость — этот же медвежонок вышел на другую базу, в 40 километрах. Тощий, грязный, но живой!», — рассказал Андрей Горбань, директор парка флоры и фауны «Роев ручей».

На новом месте медвежонка кормили дважды в день, и он окончательно стал ручным. Стало ясно, что в естественной среде обитания он не выживет. Благодаря неравнодушным гражданам получилось подключить к его спасению службы и даже бесплатно раздобыть вертолёт. Медвежонка забрали зоологи из Московского зоопарка, там он будет находиться на передержке. Его судьбу решат в федеральном Росприроднадзоре.

Напомним, в 2019 году белую медведицу, которая вышла к Норильску в критическом состоянии, приютил красноярский зоопарк «Роев Ручей». Медведице дали имя Марфа, благодаря специалистам зоопарка она быстро набрала здоровый вес и восстановилась.