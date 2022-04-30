На Севере – жить!

О наболевшем

Площадка, которую организовали в прошлом году впервые, призвана стать постоянной, потому что вопросы у молодёжи есть, и, учитывая её разновозрастность – от 14 до 35 лет, их немало. Организаторами форума выступили Законодательное собрание и Молодёжный парламент Красноярского края, Молодёжный парламент Норильска, Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, Сибирский федеральный университет при поддержке «Норникеля», администрации Норильска и Норильского горсовета, Общественной палаты Норильска.

В первый день форума обсуждали наболевшее. Для молодых людей, встретившихся в Норильске и Дудинке с экспертами и спикерами форума — известными общественно–политическими деятелями, представителями бизнеса и других сфер — это была возможность рассказать, чего им не хватает для полноценной жизни, донести свои идеи и проекты. Так, одной из актуальных тем стала возможность выплаты полярок молодым специалистам с первого года их трудовой деятельности в Заполярье. Это должно подстегнуть интерес молодёжи к работе в Арктике.

Необходимо также ввести понятие «молодой учёный» в Закон «О молодёжной политике», полагают участники форума, поскольку такой запрос поступает из многих регионов страны. Не менее важно прописать в целях молодёжной политики страны ориентир на рациональное использование природных ресурсов и экологичный образ жизни.

Александр Новиков, председатель комитета по спорту, молодёжной политике, туризму и развитию общественной среды Заксобрания Красноярского края, отметил, что молодёжная политика – одно из приоритетных направлений работы Заксобрания. Финансирование госпрограммы «Молодёжь Красноярского края в 21–м веке» составляет порядка миллиарда рублей. И основными векторами развития являются создание инфраструктуры для досуга и образования молодёжи, её участие в волонтёрстве, а также патриотическое воспитание и трудоустройство.

— Есть планы по реконструкции молодёжных центров — совместно с Агентством молодёжной политики края отрабатываем дополнение в программу их строительства. Большое внимание уделяется занятости несовершеннолетних. При принятии бюджета региона в конце прошлого года мы закладывали возможность летнего трудоустройства для 4000 молодых людей. А недавно увеличили это число на 3000 человек, — поделился Александр Новиков.

Он также добавил, что с повестки дня не снимаются крупные проекты, вызывающие интерес у молодёжи, например, ТИМ «Бирюса». Но текущая ситуация требует корректировки курса. Ведь если раньше молодёжью считались люди до 30 лет включительно, то теперь — до 35. Спикер считает, что важно понять чаяния этих людей и помочь им в этом.

В свою очередь Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, возвращаясь к теме досуга молодёжи, напомнил, что в нашем городе с прошлого года идёт реструктуризация Молодёжных центров. Талнахский центр теперь оснащён современным оборудованием, игровыми приставками, там работает бесплатный тренажёрный зал. Приставки закуплены и для других Молодёжных центров города, а в этом году парк техники дополнят шлемами виртуальной реальности. Запланирован и турнир по киберспорту.

— Мы понимаем, что существующей инфраструктуры недостаточно, но она постепенно создаётся. Например, в прошлом году запустили скейт—парк у Молодёжного центра в Центральном районе, и он востребован. Знаю, многие ждут открытия горы Отдельной для горнолыжников. Как только будет обеспечена безопасность отдыхающих, чем мы активно занимаемся, это сразу будет сделано. В краткосрочной перспективе на Отдельной появятся все условия для занятий, — пообещал Владимир Баринов.

Он также добавил, что свои инициативы молодёжь может проводить через набираемую сегодня в городе Молодёжную коллегию. Она позволит вести системное сотрудничество с молодёжью и будет как реализовывать собственные проекты, так и инициировать новые совместно с администрацией города. Последней предстоит составлять на них смету и воплощать в жизнь:

— Глава Норильска Дмитрий Карасев относится к коллегии как к кадровому резерву администрации и будет лично контролировать её работу, — заверил Баринов.

Подчеркнул важность форума «Молодёжь Севера» Валерий Семёнов, сенатор РФ, член Совета Федерации. Он отметил, что поступающие в ходе таких встреч предложения могут лечь в основу различных законодательных актов:

— Например, мы уже подготовили поправки в Закон «О северах», чтобы все приезжающие в Заполярье специалисты могли сразу получать надбавки. Так что не стесняйтесь, обращайтесь в молодёжные парламенты и Агентство по делам молодёжи, где вам помогут оформить ваши идеи. Они будут рассматриваться органами власти, и часть из них обязательно реализуют.

Наша стратегия

Практическая часть форума развернулась на шести площадках в Молодежном центре Норильска. Здесь можно было научиться оформлять заявки на грантовые конкурсы; создавать собственные городские события и даже предложить свои бизнес–идеи; узнать, какие профессии сегодня в тренде и куда направить свои знания, чтобы в будущем стать востребованным специалистом; разработать новые мультипространства для занятий спортом, творчеством и просто для отдыха; пополнить ряды эковолонтёров, которые в последнее время стали мощной движущей силой города.

Одной из самых серьёзных площадок фестиваля стала стратегическая сессия «Арктика — настоящее и будущее», на которой молодёжь Норильска под кураторством члена Совета Федерации, депутатов Заксобрания края и представителей местной администрации вскрыли болевые точки современного Севера. Реально ли разработать программу льготной ипотеки для молодых специалистов, приехавших работать в Арктику, и насколько это актуально, если строительство коммерческого жилья на Таймыре, в принципе, признано нерентабельным? Почему градообразующее предприятие сразу закладывает в заработную плату молодых специалистов компенсационные выплаты за проживание и работу на Крайнем Севере, а в бюджетных организациях программа полярок отдана на откуп работодателям? И, главное — как заинтересовать молодых профессионалов тем, чтобы приехать за полярный круг, и не просто зарабатывать деньги, а именно жить на Севере?

— Сегодня мы говорим о том, что важно сделать для изменения Федерального закона «О молодёжной политике», — поделился Евгений Петренко, депутат Заксобрания Красноярского края, куратор краевого Молодежного парламента. — В течение месяца собирались предложения со всех территорий нашего региона. Перед форумом мы попросили, чтобы его организаторы переговорили с активными представителями норильской молодежи о том, что они хотели бы добавить или изменить в действующем документе. А на стратегической сессии обсудили с городской администрацией, партнёрами и жителями Норильска, на что конкретно они хотели бы обратить внимание.

К 1 мая мы актуализируем все полученные предложения, вместе с представителями Заксобрания края сделаем выжимку из них и направим в Федерацию. Мы также передадим туда наработки, касающиеся Арктической зоны, а их собрано немало. Федеральным коллегам мы уже сообщили, что публичные обсуждения пройдут именно в Арктике. Тем более что президент России обозначил её дальнейшее освоение как один из основных приоритетов развития страны.

В этом году на форуме «Арктика — это мы!» работали представители не только муниципального, краевого, но и федерального молодёжных парламентов. Их целью была фиксация самых интересных и перспективных предложений от нашей территории. По итогу этого большого мероприятия должна быть создана резолюция, куда войдут самые заметные инициативы, предназначеные для обсуждения на всех уровнях власти и дальнейшего продвижения.

Отчёт о проделанной работе обещают представить уже через год, на третьем молодёжном форуме в Норильске.