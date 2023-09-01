На школьной линейке в лицее № 3 с напутственным словом выступила фигуристка Анна Щербакова

«Школа - великолепное время в жизни каждого человека. Совсем недавно я, как и вы сейчас, стояла на школьной линейке, волнуясь перед заключительным годом учёбы и из-за сдачи ЕГЭ, но и переживания на экзаменах тоже навсегда останутся в моей памяти о школьных годах, которые не зря называют чудесными. Школа и знания, которые мы здесь получаем - это фундамент на всю жизнь. Здесь есть время для того, чтобы выбрать дальнейший жизненный путь и лучше понять свои возможности. От всей души поздравляю вас всех с Днём знаний, пусть все ваши самые большие мечты обязательно исполнятся, будьте по-спортивному азартными и дерзкими и помните: невозможное — возможно», - обратилась к ребятам фигуристка.

Анна Щербакова, российская фигуристка. В своём юном возрасте она может похвастать огромными достижениями: олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира 2021 года; победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году; двукратный серебряный призёр чемпионата Европы – 2020 и 2022 года; серебряный призёр финала Гран-при в 2019 году; трёхкратная чемпионка России – 2019, 2020, 2021 года и серебряный призёр чемпионата России в 2022 году; серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров. В 2021 году стала заслуженным мастером спорта России.