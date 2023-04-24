На совете при президенте по развитию местного самоуправления обсудили кадровый вопрос

По словам градоначальника, муниципальный уровень власти – это самый близкий уровень власти к населению, который только может быть. Представители данного уровня власти могут быстрее понять запросы жителей по поводу того, какие виды работ или услуг им необходимы сейчас и какие будут востребованы в перспективе.

«В Норильске мы практикуем обсуждение с горожанами тех проектов, которые планируем реализовывать на территории, приглашая их в общественные пространства, и, в рамках такого диалога «вопрос - ответ», мы говорим о том, куда в ближайшей перспективе планирует двигаться в развитии наш город, какие проекты будем реализовывать и тем самым получаем «живую» обратную связь – что необходимо сделать или на что необходимо обратить внимание. На мой взгляд, такой опыт взаимодействия уникален», - отмечает Дмитрий Карасев.

Также он добавил, что помимо «живого» обсуждения все переговоры дублируются в открытых источниках, в прямом эфире. Это даёт возможность всем, кто по какой-то причине не смог присутствовать на обсуждении перспектив развития города, направить своё мнение или предложения по почте.

«В реализации обсуждаемых проектов учитывается мнение каждого. Муниципалитет играет ключевую роль в реализации национальных проектов», - подчеркивает Дмитрий Карасев.

По его мнению, очень важно, что есть возможность через нацпроекты реализовать запросы и потребности населения, а также ключевые проекты.

Норильск регулярно в них участвует. К примеру, в 2022 году город участвовал в восьми национальных проектах. Ключевые из них: образование, демография, качественные и безопасные дороги и другие.

Дмитрий Карасев также упомянул о своем недавнем участии в «Муниципальном диалоге», организованном ВАРМСУ, где коллеги из разных регионов делились опытом реализации национальных проектов.

По его словам, такие обсуждения не только помогают обменяться мнениями и сгенерировать идеи, как качественно и эффективно реализовать тот или иной проект, но и дают возможность пообщаться с руководителями других муниципалитетов, с главами регионов, с представителями федеральной исполнительной власти и донести до руководства нашей страны своё видение и предложения об изменениях, которые необходимо предпринять для того, чтобы на местах качественно реализовывать те или иные проекты.