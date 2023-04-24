МАУ ИЦ «Норильские новости»

На совете при президенте по развитию местного самоуправления обсудили кадровый вопрос

На совете при президенте по развитию местного самоуправления обсудили кадровый вопрос

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На совете при президенте по развитию местного самоуправления обсудили кадровый вопрос

Глава города Дмитрий Карасев совместно с ведущими российскими экспертами в области внутренней политики выступил на круглом столе на тему «Местное самоуправление как неотъемлемая часть публичной власти».

На совете при президенте по развитию местного самоуправления обсудили кадровый вопрос

По словам градоначальника, муниципальный уровень власти – это самый близкий уровень власти к населению, который только может быть. Представители данного уровня власти могут быстрее понять запросы жителей по поводу того, какие виды работ или услуг им необходимы сейчас и какие будут востребованы в перспективе.

«В Норильске мы практикуем обсуждение с горожанами тех проектов, которые планируем реализовывать на территории, приглашая их в общественные пространства, и, в рамках такого диалога «вопрос - ответ», мы говорим о том, куда в ближайшей перспективе планирует двигаться в развитии наш город, какие проекты будем реализовывать и тем самым получаем «живую» обратную связь – что необходимо сделать или на что необходимо обратить внимание. На мой взгляд, такой опыт взаимодействия уникален», - отмечает Дмитрий Карасев.

Также он добавил, что помимо «живого» обсуждения все переговоры дублируются в открытых источниках, в прямом эфире. Это даёт возможность всем, кто по какой-то причине не смог присутствовать на обсуждении перспектив развития города, направить своё мнение или предложения по почте.

«В реализации обсуждаемых проектов учитывается мнение каждого. Муниципалитет играет ключевую роль в реализации национальных проектов», - подчеркивает Дмитрий Карасев.

По его мнению, очень важно, что есть возможность через нацпроекты реализовать запросы и потребности населения, а также ключевые проекты.

Норильск регулярно в них участвует. К примеру, в 2022 году город участвовал в восьми национальных проектах. Ключевые из них: образование, демография, качественные и безопасные дороги и другие.

Дмитрий Карасев также упомянул о своем недавнем участии в «Муниципальном диалоге», организованном ВАРМСУ, где коллеги из разных регионов делились опытом реализации национальных проектов.

По его словам, такие обсуждения не только помогают обменяться мнениями и сгенерировать идеи, как качественно и эффективно реализовать тот или иной проект, но и дают возможность пообщаться с руководителями других муниципалитетов, с главами регионов, с представителями федеральной исполнительной власти и донести до руководства нашей страны своё видение и предложения об изменениях, которые необходимо предпринять для того, чтобы на местах качественно реализовывать те или иные проекты.

Фото из открытых источников
24 апреля в 13:54 1270
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