На Совете законодателей СФО обсудили методы патриотического воспитания молодёжи

От Красноярского края в обсуждении участвовали спикер Законодательного собрания Алексей Додатко, председатели комитетов Владимир Чащин, Вера Оськина, Александр Новиков и Илья Зайцев, министр образования Светлана Маковская.

С основным докладом выступила председатель Законодательной Думы Томской области и Совета законодателей СФО Оксана Козловская. Она отметила лучшие практики регионов, а также особую проблему – слабую координацию между всеми участниками системы воспитания в субъектах РФ. Она предложила обратиться в Министерство просвещения РФ, чтобы там для регионов создали некий «Конструктор воспитания», и включить в работу межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение».

Опыт Красноярского края в работе с молодёжью и в законодательной поддержке воспитания патриотизма представил председатель Законодательного собрания Алексей Додатко.

Свои мнения по этой теме высказали председатели парламентов сибирских регионов. В частности, председатель Верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев заявил, что необходимо возродить ценности, накопленные за вековую историю России: «На Совете мы определили направления работы и наметили, что улучшить в рамках округа. Отмечу, что в Красноярском крае всегда много хороших инициатив».