МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Совете законодателей СФО обсудили методы патриотического воспитания молодёжи

На Совете законодателей СФО обсудили методы патриотического воспитания молодёжи

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На Совете законодателей СФО обсудили методы патриотического воспитания молодёжи

На Совете законодателей СФО обсудили методы патриотического воспитания молодёжи

На Совете законодателей СФО обсудили методы патриотического воспитания молодёжиНа Совете законодателей СФО обсудили методы патриотического воспитания молодёжи

От Красноярского края в обсуждении участвовали спикер Законодательного собрания Алексей Додатко, председатели комитетов Владимир Чащин, Вера Оськина, Александр Новиков и Илья Зайцев, министр образования Светлана Маковская.

С основным докладом выступила председатель Законодательной Думы Томской области и Совета законодателей СФО Оксана Козловская. Она отметила лучшие практики регионов, а также особую проблему – слабую координацию между всеми участниками системы воспитания в субъектах РФ. Она предложила обратиться в Министерство просвещения РФ, чтобы там для регионов создали некий «Конструктор воспитания», и включить в работу межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение».

Опыт Красноярского края в работе с молодёжью и в законодательной поддержке воспитания патриотизма представил председатель Законодательного собрания Алексей Додатко.

Свои мнения по этой теме высказали председатели парламентов сибирских регионов. В частности, председатель Верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев заявил, что необходимо возродить ценности, накопленные за вековую историю России: «На Совете мы определили направления работы и наметили, что улучшить в рамках округа. Отмечу, что в Красноярском крае всегда много хороших инициатив».

2 марта в 15:23 410
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