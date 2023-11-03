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На совете законодателей СФО обсудили вопрос совершенствования финансирования системы ОМС

На совете законодателей СФО обсудили вопрос совершенствования финансирования системы ОМС

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На совете законодателей СФО обсудили вопрос совершенствования финансирования системы ОМС

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко представил доклад о подходах к финансовому обеспечению базовой программы ОМС.

На совете законодателей СФО обсудили вопрос совершенствования финансирования системы ОМС

Заседание Совета законодателей Сибирского федерального округа проходило в Томске, возглавляла его председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Представители 10 региональных парламентов обсудили социальную поддержку участников СВО и их семей. Спикер краевого парламента Алексей Додатко доложил о подходах к финансовому обеспечению базовой программы ОМС. Бюджет региона вынужден дополнительно финансировать реализацию программы. В 2023 году из краевой казны на это было выделено около 15 млрд рублей.

Большую часть расходов составляли выплаты заработной платы. Например, в 2022 году — 11,3 млрд руб., в текущем году — 14,8 млрд руб.

Алексей Додатко, выступая на заседании, предложил на федеральном уровне уточнить источник оплаты оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях в дневных стационарах с выдачей лекарств без ежедневного посещения больниц. Расходы ложатся на плечи субъектов. Только в прошлом году Красноярский край потратил на это 500 млн рублей.

Итогом заседания стало внесение предложений по совершенствованию финансирования системы ОМС. Все инициативы направят в Совет Федерации.

Фото пресс-служба Законодательного собрания края
3 ноября в 14:25 720
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