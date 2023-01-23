На создание и развитие своего дела жители Красноярья получат более 1,4 млрд рублей

«С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания государственной адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим. Благодаря этому у людей появляется возможность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. За два года соцконтрактами воспользовались более 16 400 жителей края», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Заключить социальный контракт могут те, кто находится в трудной жизненной ситуации. А также если размер среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего человека не превышает размер прожиточного минимума. Например, в настоящее время в Норильске размер прожиточного минимума для трудоспособного одиноко проживающего гражданина составляет 24 549 рублей.

К трудной жизненной ситуации можно отнести инвалидность одного из членов семьи, потерю работы, невозможность трудоустройства, смерть близких родственников, уход за престарелыми людьми или инвалидами и иные обстоятельства.

Максимальный размер выплаты на развитие своего дела составляет 350 тысяч рублей, на ЛПХ – до 200 тысяч рублей. При заключении соцконтракта для поиска работы заявителю помогут оплатить профессиональное обучение до 30 тысяч рублей, а также предоставят выплаты в размере прожиточного минимума сразу же после заключения соцконтракта и на протяжении трех месяцев после подтверждения трудоустройства.

Для получения социального контракта можно обратиться в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства. Специалисты помогут подготовить документы, а в региональной сети центров «Мой бизнес», которые открыты в 25 муниципалитетах края благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», проконсультируют по оформлению бизнес-проекта, выбору налогового режима и другим вопросам.

С полной информацией можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Красноярского края.

Получить консультацию о заключении соцконтракта по телефону 8-800-234-01-24 (центры «Мой бизнес», которые работают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»).