На страже города

– Призывался я в Норильске, после окончания института, в 2003 году. Помню, как уезжали: раннее утро, у военкомата — автобусы рядами и толпа провожающих. Меня пришли поддержать родители и друзья. Момент был волнительным, впереди — неизвестность. Прилетели в Красноярск. Пока ехали до сборного пункта, смотрел по сторонам — я в столице края впервые оказался. Неделю жили на сборном пункте в ожидании разнарядки. Меня и ещё нескольких норильчан оставили служить в Красноярске в артиллерийских войсках. Месяца два провёл в учебке в Хакасии.

За время службы принял участие в двух масштабных учениях — зимних и летних. Проходили они под Новосибирском. Туда съехались служивые из Якутии, Забайкалья и других регионов России. Жили в палатках — сами их устанавливали, зимой — отапливали. Помню, как в мороз стреляли, копали, препятствия преодолевали, потом у палаток дежурили. Летом, конечно, было намного комфортнее.

Полезный опыт получил, сопровождая вместе с офицером провинившихся солдат из разных частей нашего округа на гауптвахту в Новосибирск. Как–то раз привезли мы нарушителя в изолятор, а того, кто должен был его принять, на месте не оказалось. И так как одного солдата мы оставить не могли, меня на пару часов «закрыли» вместе с ним.

К концу срока своей службы я получил звание сержанта, и мне доверили преподавать курс молодого бойца вновь прибывшим, в том числе и норильчанам. Так что в армии я получил колоссальный жизненный опыт, не говоря о том, что повзрослел, стал самостоятельным и приобрёл много полезных навыков. С некоторыми сослуживцами до сих пор отношения поддерживаем. А будучи в командировке в Красноярске навестил своего командира. Так что не зря говорят, что армейская дружба — самая крепкая.

– Из какой вы семьи?

– Родители мои — люди простые. Папа работал на руднике, мама — в магазине. Жили мы в Талнахе. Родом папа из Екатеринбурга, тогда он назывался Свердловском. В Норильск приехал после армии в 1978 году. Мама — с Кубани, из станицы под Краснодаром, в Норильске с 1979 года. Познакомились они в 1980–м, поженились, и в 1981 году родился я, а в 1982–м — мой брат. Он и сегодня живёт в Норильске. Работает в «Норникеле». Мысли уехать из города у нас с ним никогда не возникало, может, потому, что родители дома никогда не вели разговоры об отъезде. А мы с братом знали, что Норильск — наша родина, наш дом, а, как говорится, где родился, там и пригодился. Родители прожили здесь 30 лет, а сейчас регулярно приезжают к нам в гости.

В первый класс я пошёл в школу № 27, девятый оканчивал в 36–й, а в 10–м и 11–м классах каждое утро в любую погоду, в том числе и в актировки, ехал из Талнаха в Норильск в гимназию № 4. Там был профильный, юридический, класс и, мечтая стать юристом, я в него и поступил. Жаль, что сегодня здание гимназии в плачевном состоянии, но мы обязательно решим этот вопрос.

Лето проводили в основном у бабушек и дедушек, иногда оставались в Талнахе и тогда целыми днями были предоставлены сами себе. Что это было за время! По трубам бегали, по большим лужам на плотах катались, все окрестности облазили. Если бы родители знали, где мы гуляли, точно бы отправили нас с братом в лагерь. А так мы ни разу там не были. Сегодня думаю, зря.

– Отец для вас был примером? К армейской жизни готовил?

– Да, он частенько вспоминал свою службу на Камчатке в ракетных войсках. И нам с братом служба в Советской Армии, да ещё и на границе казалась делом увлекательным. С самого раннего детства мы были приучены к тому, что каждый мужчина должен исполнить свой долг перед Родиной. И я сегодня своим мальчишкам, моему младшему сыну четыре года, старшему — десять, рассказываю об армейской жизни и иногда даже разрешаю надевать свою солдатскую форму — я её сохранил. Стараемся, приехав к отцу, или, когда он бывает в Норильске, сходить вместе с детьми на рыбалку, провести время на природе — они деда очень любят.

– Со спортом ваша семья на ты?

– Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух, поэтому спорт в моей жизни присутствовал всегда. К каким–то спортивным высотам не стремился, но в хорошей физической форме старался и сейчас стараюсь себя поддерживать. В детстве занимался вольной борьбой, рукопашным боем, лёгкой атлетикой, на плавание ходил, сейчас, несмотря на занятость, нахожу время для бега, также гантели тягаю. Старший сын — в поиске: вроде загорелся хоккеем, уже и купили всё, что нужно, но в итоге — не пошло. Сейчас ходит в бассейн — плавает и пытается освоить водное поло, здесь дела идут вроде бы лучше, чем в хоккее.

– На каких фильмах и книгах вы росли? А ваши дети?

– Родители любили советские фильмы, частенько смотрели их, и мы с братом вместе с ними. Особо мне почему–то запомнилась картина «Три тополя на Плющихе». А один из самых любимых фильмов детства — «Следствие ведут знатоки», во многом благодаря ему я и захотел получить высшее юридическое образование. И получил. Книги любил читать про героев, пиратов, рыцарей — в общем, как и все, родившиеся в Советском Союзе мальчишки. Мои сыновья сегодня, к сожалению, не особо увлечены чтением, их больше компьютерные игры привлекают, легоконструирование. Но, думаю, всё впереди, и они для себя хорошие книги и фильмы ещё откроют.

– Когда вы впервые задумались о том, что смогли бы возглавить родной город?

– Я пять лет был помощником главы Норильска Олега Курилова. Вместе с Олегом Геннадьевичем участвовал во многих мероприятиях, совещаниях и, набираясь опыта, начал понимать, как работает муниципальная власть. Позже, уже будучи депутатом горсовета, стал задумываться: как бы я справился с той или иной задачей, стоящей перед градоначальником, стал размышлять, какие решения необходимо принять в той или иной ситуации. Поэтому моё решение подать документы на должность главы Норильска не было спонтанным. Как–то сама судьба привела меня к этому почётному посту. Время сегодня, конечно, не такое простое, как когда я только начинал работать в администрации, но я чувствую в себе силы справиться со всеми сложностями.

– Норильску нужна жёсткая рука или предпочтительнее руководитель–дипломат? Какой у вас стиль управления?

– В том, что касается управления городом, сегодня необходимо проявлять твёрдость. Некоторые направления деятельности администрации нужно пересмотреть, провести кадровые перестановки, изменить структуру, подход, требования — а этого, не будучи руководителем жёстким, не сделать. В отношениях с представителями власти различного уровня, руководителями градообразующего предприятия для выстраивания эффективного взаимодействия нужна дипломатичная позиция.

– Как говорится, один в поле не воин. Чья поддержка вам необходима?

– В первую очередь, конечно же, семьи. Иногда прихожу домой — сил вообще нет, даже эмоции проявить не могу, а доброта супруги, детей, их любовь, понимание всей сложности моей работы, одобрение возвращают меня к жизни, дают энергию и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Не менее важна поддержка команды — пока я её только формирую, на сегодняшний день людей, на которых могу положиться в работе, не так много, как хотелось бы. Также очень хочется, чтобы горожане меня поддерживали — но такое отношение надо делами заработать. Я поставил перед собой задачу максимально изучать вопросы, которые задают горожане, чтобы неразрешённых проблем не оставалось.

– Градоначальник — это своего рода защитник города. А какая опасность может угрожать Норильску?

– На мой взгляд, наибольшую опасность представляют горожане с менталитетом временщиков... Ради тех, кто строил Норильск, чьими именами мы гордимся, необходимо сохранить то отношение друг к другу, к городу, коим всегда славились норильчане, ту атмосферу дружбы и взаимовыручки, которая городу была присуща и сегодня начинает исчезать... А ведь пока норильское братство живо, Норильску никакие угрозы не страшны.

Надеюсь, моя искренняя любовь к городу, в котором я родился, вырос и с большим удовольствием живу, уважение к жителям станут примером для подрастающего поколения, для тех, кто сомневается, стоит ли здесь оставаться. И как можно больше молодых и перспективных норильчан захотят связать свою жизнь с Норильском.