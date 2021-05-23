На своём месте

Знакомьтесь: майор внутренней службы в отставке, старший специалист отдела по работе с личным составом Елена Шульгина и Любовь Шовикова, следователь следственного отдела, майор юстиции.

Преданность делу

Общий трудовой стаж Елены Шульгиной составляет более 60 лет, из них более восьми лет — на гражданской службе и 27 лет — в правоохранительных органах, где год службы идёт за два. Первый раз о службе в милиции Елена Владимировна задумалась в 18–летнем возрасте, когда ещё до окончания пединститута работала пионервожатой в одной из краснодарских школ, где основной упор делала на работе с трудными подростками и сотрудничестве с инспекторами по делам несовершеннолетних. В апреле 1980 года она приехала в Норильск. Тогда в милицию женщинам было непросто попасть — профессия считалась исключительно мужской, и дамы в основном работали инспекторами ПДН. Сейчас соотношение сотрудников мужского и женского пола практически сравнялось — 60% мужчин и 40% женщин.

В Норильске Елена Шульгина трудоустроилась на ТЭЦ–3, а параллельно на общественных началах помогала инспекторам по делам несовершеннолетних. Совмещать основную работу с общественной пришлось около пяти лет. В 1986 году выбор был сделан окончательно, и она пришла в первый отдел милиции инспектором по делам несовершеннолетних, начав со звания рядового. Здесь она проработала около семи лет. Потом три года служила дознавателем, а в феврале 1994 года — вновь перемены в жизни и переход в отдел кадров ОМВД, где Елена Шульгина дослужилась до майора внутренней службы полиции и продолжает работать по сегодняшний день.

– До 2012 года я работала как аттестованный сотрудник ОМВД, а затем вышла на пенсию по выслуге лет, — рассказывает Елена Шульгина. — Сменила форму на гражданскую одежду, а рабочее место и обязанности остались прежними. В этом году поняла, что пришло время ехать к двум дочерям и мужу на материк. Продолжателем нашей династии в отделе МВД будет средняя дочка Светлана, которая работает в штабе. Жаль расставаться с Норильском, но благодаря тому, что здесь остаётся средняя дочь, будет возможность навестить город.

О своей службе в ОВД Елена Шульгина рассказывает с особой теплотой. Вспоминает, как непросто было в 1990–е годы. Волна наркомании, искорёженные детские судьбы и жизни взрослых, задержки зарплаты и неизвестность в будущем. Тогда ей пришлось столкнуться с детскими суицидами. Елена Владимировна признаётся, что это было самое страшное. Но работу свою она делала не зря. Один из бывших подопечных Елены Шульгиной до сих пор продолжает с ней общаться: поздравляет с праздниками, интересуется её профессиональными успехами и грядущими переменами в жизни и благодарит за то, что она уберегла его от опрометчивых поступков, которые могли сломать ему жизнь. А ведь с того времени прошло более 30 лет.

Более стабильной ситуация в городе стала ближе к 2000–м годам. Да и служба в отделе кадров не идёт ни в какое сравнение с работой в полях. Хотя здесь своя специфика. Сотрудник отдела кадров должен знать всё обо всех работниках и их близких. Это нужно для своевременного оформления документов, необходимых для присвоения званий, награждений и поощрений, выдвижения сотрудников на вышестоящие должности, назначения пенсий, решения вопросов социальной защиты сотрудников и членов их семей, ветеранов ОВД и так далее.

– Менялось время, изменялась и профессиональная мотивация, — говорит Елена Шульгина. — В 1980–1990–е годы профессия милиционера была окутана романтикой, сейчас люди стали прагматичней, и решающим фактором для трудоустройства в полицию становятся льготы и социальные гарантии. Но альтруисты встречаются и сейчас. Работа в кадрах мне всегда нравилась — это возможность проследить, из каких событий складывается жизнь человека. Кадровики знают о сотрудниках гораздо больше, чем многие думают. От сотрудника кадровой службы тоже во многом зависит результат работы всего отдела.

Своим коллегам я хочу пожелать терпения, сил, горящих глаз. Мы служим не для себя, а для людей, и это должно стать девизом для каждого сотрудника правоохранительных органов.

Профессия мечты

Любовь Шовикова, окончила следственно–криминалистический институт Саратовской государственной академии права. Образование определило выбор будущей профессии — следователь. На Север она приехала в 2007 году и сразу пришла на работу в ОМВД России по городу Норильску.

– Я приехала сюда в осенний период, когда было сыро, серо и мрачно, — говорит Любовь. — Со временем к этому привыкаешь. Но тогда посещали мысли о том, чтобы вернуться обратно на материк. С первых дней работы я специализируюсь на экономических преступлениях. К ним относятся: мошенничества, связанные с использованием служебного положения; злодеяния, которые связаны с хищением бюджетных средств, выплатой заработной платы; незаконное предпринимательство и банковская деятельность; незаконное получение кредита и так далее. Как правило, они связаны с крупными суммами — больше одного миллиона рублей. При расследовании этих преступлений возникают большие сложности со сбором доказательной базы, ведь обвиняемые часто не признают свою вину. Такие дела вызывают общественный резонанс, так как нередко связаны с хищением бюджетных средств.

Эта сфера деятельности привлекла меня тем, что здесь никогда не бывает однообразия. Всегда приходится быть в тонусе и разбираться во многих сферах. Знания, полученные в ходе расследования экономического преступления, находят практическое применение в повседневной жизни.

Следователь выполняет колоссальную аналитическую работу, на протяжении всего расследования преступления нужно быть предельно внимательным, тщательно и скрупулёзно анализировать и сопоставлять цифры и малейшие детали. Нужно уметь держать в голове большой объём информации.

Чаще всего в Норильске встречаются преступления, связанные с присвоением средств. Когда, например, директор магазина в неполном объёме передаёт вырученные от продажи товаров средства. Но нередки на территории и превышения должностных полномочий. Суммы ущерба, причинённого этими преступлениями, исчисляются миллионами. В среднем размер хищений составляет более десяти миллионов рублей. Ни одно из злодеяний не остаётся безнаказанным. Каждое дело доходит до суда.

Семья относится с пониманием к профессии Любови. Супруг долгое время сам трудился в полиции и не понаслышке знает о ненормированном рабочем дне. А сын, ученик второго класса школы № 14, старается любую свободную минутку проводить с ней: провожает маму до отдела, встречает после работы. Любовь говорит, главное — правильно планировать рабочий день и личное время, тогда всё будет гармонично.

– Чтобы добиться успеха в профессии следователя нужно любить свою работу, быть настойчивым, иметь выдержку и эмоциональную устойчивость, — добавляет Любовь Шовикова.