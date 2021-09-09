На Таймыре будут судить за мошенничество зампредседателя общины коренных народов

«По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемая, будучи заместителем председателя общины коренных малочисленных народов «Мукустур», с целью хищения бюджетных средств изготовила и подписала заведомо подложные документы, свидетельствующие о реализации продукции объектов животного мира и водных биологических ресурсов в общем объёме более 100 тонн. На основании указанных документов органом местного самоуправления в ОКМН «Мукустур» перечислена бюджетная субсидия на возмещение части понесённых затрат, связанных с реализацией продукции", - говорится в сообщении ведомства.

За нанесённый региональному бюджету ущерб в отношении злоумышленницы заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На сегодняшний день ущерб возмещён в полном объёме.

Уголовное дело направлено в Дудинский районный суд для рассмотрения.