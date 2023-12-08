На Таймыре чествовали добровольцев

Глава Таймыра Евгений Вершинин встретился с членами волонтёрских движений «Таймыр – воинам Донбасса» и «#Таймырский колледж: Своих не бросаем!», которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. За чашкой чая присутствующие поделились историями из жизни, обсудили проблемные вопросы и рассказали о своей благотворительной деятельности.

«Смотря на вас, дорогие друзья, я не понимаю, как вы в силу своей занятости: у всех есть какие-то трудовые обязанности, семьи, которым надо посвящать время, личные дела, но при этом, не считаясь с личным временем, вы находите те промежутки, в которые очень сильно помогаете нашим ребятам. Никакими словами нельзя передать ту благодарность, которую испытывают к вам все, не только жители Таймыра, но и все россияне», — отметил Евгений Владимирович и вручил более 20 таймырцам благодарственные письма главы района.

Искреннюю благодарность за помощь землякам также высказал председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов: «Радует то, что оказывают помощь не только те добровольцы, кто сегодня присутствует здесь, в зале, но и жители таймырских посёлков принимают активное участие в сборе средств, посылок и всего необходимого. Спасибо за патриотизм, за неравнодушие, доброту и помощь. Власть всегда готова поддержать вас в душевном порыве. Спасибо, что всегда находите на это время и возможности».

После собравшиеся поговорили о проблемных вопросах, которые руководитель территории пообещал решить в ближайшее время, также рассказали о том, какую помощь они оказывают военнослужащим, сколько уже отправлено гуманитарной помощи и собрано благотворительных средств. Кроме того, участники каждого движения подготовили специально для мероприятия видеоролики, повествующие об их деятельности.

В завершение мероприятия глава Таймыра подчеркнул: «Я абсолютно точно уверен, что всё то, что вы сегодня делаете, обязательно в этой жизни вернётся к вам добром. Низкий вам поклон за всё!»