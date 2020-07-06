На Таймыре ловят браконьеров

На территории муниципального района прошли масштабные рейды по пресечению браконьерства на дикого северного оленя, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Рейды по выявлению браконьеров проходят на Таймыре с начала лета. Маршруты двух групп инспекторов пролегают через поселки Хатанга, Волочанка, Катырыг, Кресты, а также по рекам Хета, Улахан-Юрях и Новая.

В минэкологии края отметили, что эти направления находятся под особым вниманием. Именно здесь пролегают основные пути миграции дикого северного оленя. На период проведения рейдов инспекторы наблюдали перемещения стад численностью не менее 5 тысяч особей.

Инспекторы осмотрели поймы рек. Зачастую браконьеры используют водоёмы для добычи пантов. Они подлавливают оленя в момент переправы и срезают у него рога. Такое варварское отношение приводит к гибели животного. В ходе данных рейдов грубых нарушений выявлено не было.

Специалисты краевого ведомства также проверили ледники, где охотники хранят добытые трофеи, осмотрели автомобили и моторные лодки. У нарушителей изъяли одно оружие и 10 боеприпасов.