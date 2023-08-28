На Таймыре капитан теплохода высадил пассажиров посреди реки

В краевой транспортной прокуратуре пояснили, что 26 августа теплоход «СП-4», эксплуатируемый промысловым хозяйством «Енисей», следовал из Дудинки в посёлок Носок. Капитан из-за низкого уровня воды попросил пассажиров позвонить родственникам, чтобы те забрали их с теплохода. В этот момент на нём находились как пассажиры с маленькими детьми, так и пожилые граждане. И не у каждого из них были родственники с лодками.

Обратившись к работникам судна доставить пассажиров к берегу на лодке оказалось, что она всего одна, и то дырявая. Тогда их попросили пересесть на подъезжающие лодки. К этому моменту на улице уже стемнело, к тому же дул штормовой ветер. Ни одному из пассажиров не был выдан спасательный жилет.

Крик о помощи был услышан. Норильская транспортная прокуратура уже проводит проверку в сфере обеспечения безопасности судоходства при организации пассажирских перевозок и защиты прав потребителей.

Также в ведомстве сообщили, что судовладелец оперативно отреагировал на высадку пассажиров.

«Учитывая сложившуюся скандальную ситуацию, с завтрашнего дня экипажи пассажирских судов получат письменное распоряжение, в котором им будет предписано при таком отливе воды, как вчера, отстаивать суда в посёлке Караул до прибытия необходимого уровня воды. Носковские пассажиры будут предупреждены об этом во время продажи билетов. Да, вы правы, мы обязаны безопасно довести пассажиров от пристани посадки до пристани высадки, но ни в коем случае не с помощью лодок. Мы не несём ответственность за состояние причальных стенок и погодных условий. Что касается шлюпки, она не предназначена для перевозки пассажиров. Шлюпка предназначена для аварийных ситуаций — для пассажиров имеются спасательные плоты с каждого борта», — пояснил Насираддин Алиев.