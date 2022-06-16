На Таймыре началась миграция дикого северного оленя

Путь миграции дикого северного оленя пролегает от мест зимовок в Эвенкии на Таймыр, к местам отёла и нагула. Оперативные группы инспекторов дежурят на основных путях миграции оленя. Особое внимание уделяется водным переправам, в частности рекам Хета и Хатанга. Именно там фиксируются значительные скопления животных. Реки – это серьёзное препятствие для оленей, им приходится массово преодолевать расстояния до двух и более километров по воде.

Специалисты отмечают, что в момент переправы животные наиболее уязвимы, и этим нередко пользуются браконьеры. «Для того чтобы животные благополучно завершили миграцию и добрались до летних станций, инспекторы усиленно патрулируют территорию перемещения оленей. Наша главная задача – исключить браконьерство, что благоприятно отразится на росте популяции дикого северного оленя», - отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Министр также сообщил, что отслеживать перемещение животных по территории помогает научное сообщество – сотрудники Сибирского федерального университета и ФГБУ «Заповедники Таймыра». Они надевают на животных специальные ошейники, оборудованные спутниковыми датчиками слежения. Эти данные позволяют определять основные пути и сроки миграции животных, динамику их перемещений.

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