На Таймыре нашли браконьерские сети, в которых было 15 осетров
На Таймыре нашли браконьерские сети, в которых было 15 осетров
В рамках операции «Путина-2021» полицейские проводили рейд на реке Енисей в районе посёлка Караул. При осмотре они заметили на воде буйки от сети. В сетях они обнаружили 15 краснокнижных рыб.
Осетров правоохранители выпустили обратно, а сети изъяли. Предотвращённый полицейскими ущерб составил более 2,4 миллиона рублей.
Сотрудники уголовного розыска проводят проверку, чтобы установить лиц, причастных к противоправному деянию. Напомним, что за незаконный вылов краснокнижной рыбы предусмотрена уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации».