МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»

На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»

Главная / Новости / Общество

На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»

За его реализацию отвечал местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика», победивший в конкурсе малых грантов для северных территорий «Православная инициатива – 2023».

На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»

Вместе с тем на мероприятии презентовали молитвослов на языках пяти таймырских этносов «Молитвы о воинах», картину «Молитва Матери» и её картины-спутники. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел особо отметил значимость проекта для Таймыра и его актуальность в эти дни. Он вручил благодарственные письма автору картины «Молитва Матери», красноярскому художнику Елене Ильянковой и переводчикам молитв на языки пяти таймырских этносов молитвослова «Молитвы о воинах». Все переводчики молитв также получили денежное вознаграждение при поддержке партнёра проекта, норильского сообщества «Бизнес Север».

Автор картины «Молитва Матери» призналась, что работала в проекте не одна, а с помощниками – юными членами клуба «Тепло родного очага», созданного в рамках проекта на базе дудинской школы № 1 для детей из семей таймырских кочевников. Ребята приняли участие в работе над созданием картин-спутников основной картины проекта. Их работы также опубликованы в молитвослове.

Также в этностойбище «Таймырская Ойкумена» прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО. Для мобилизованных земляков было собрано более 26 тысяч рублей. Кроме того, представитель волонтёрского движения «Таймыр – воинам Донбасса» передала денежные средства, собранные потаповской школой № 12 во время благотворительной акции «Енисейская благодать». Для мобилизованных таймырцев было собрано 40 тысяч рублей. Ещё 30 тысяч рублей переданы от команд социальных проектов «Нить возрождения» и «Таймырский СовременNIK», которые реализуются в посёлке Потапово при грантовой поддержке компании «Норникель».

Фото участников проекта
31 октября в 14:37 380
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также