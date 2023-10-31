На Таймыре подвели итоги проекта «Молитва Матери»

Вместе с тем на мероприятии презентовали молитвослов на языках пяти таймырских этносов «Молитвы о воинах», картину «Молитва Матери» и её картины-спутники. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел особо отметил значимость проекта для Таймыра и его актуальность в эти дни. Он вручил благодарственные письма автору картины «Молитва Матери», красноярскому художнику Елене Ильянковой и переводчикам молитв на языки пяти таймырских этносов молитвослова «Молитвы о воинах». Все переводчики молитв также получили денежное вознаграждение при поддержке партнёра проекта, норильского сообщества «Бизнес Север».

Автор картины «Молитва Матери» призналась, что работала в проекте не одна, а с помощниками – юными членами клуба «Тепло родного очага», созданного в рамках проекта на базе дудинской школы № 1 для детей из семей таймырских кочевников. Ребята приняли участие в работе над созданием картин-спутников основной картины проекта. Их работы также опубликованы в молитвослове.

Также в этностойбище «Таймырская Ойкумена» прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО. Для мобилизованных земляков было собрано более 26 тысяч рублей. Кроме того, представитель волонтёрского движения «Таймыр – воинам Донбасса» передала денежные средства, собранные потаповской школой № 12 во время благотворительной акции «Енисейская благодать». Для мобилизованных таймырцев было собрано 40 тысяч рублей. Ещё 30 тысяч рублей переданы от команд социальных проектов «Нить возрождения» и «Таймырский СовременNIK», которые реализуются в посёлке Потапово при грантовой поддержке компании «Норникель».