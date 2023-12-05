На Таймыре подвели итоги районного конкурса «Сохранение национальных традиций»

На отборочном этапе конкурса в каждом населённом пункте члены жюри оценивали соблюдение семьями национальных обрядов, обычаев и традиций, умение готовить блюда национальной кухни, оригинальность изделий декоративно-прикладного искусства, активность участников в общественной жизни поселения, эффективность их работы и прочее. По его итогам были определены шесть победителей.

На втором этапе комиссия оценивала качество презентации и представленных материалов, а также анализировала отзывы администраций поселений или общественных объединений о них.

Победительницей конкурса в номинации «Национальные традиции и культура – потомкам» стала Эмилия Яр из посёлка Носок сельского поселения Караул, второе место заняла жительница посёлка Хантайское озеро Евгения Лукьянова.

В номинации «Династия промысловиков» лучшие результаты показали жители сельского поселения Хатанга. По мнению жюри, первого места удостоен Дмитрий Бетту (п. Кресты), второе и третье места поделили Василий Бетту (п. Хета) и Николай Чуприн (п. Жданиха) соответственно.

В номинации «Оленеводческая кочевая семья» приняла участие Светлана Чуприна из посёлка Попигай сельского поселения Хатанга, которая по праву заняла первое место.

Победителям вручат дипломы и ценные призы. Участники первого этапа конкурса, не прошедшие во второй этап, будут поощрены благодарственными письмами управления по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района.