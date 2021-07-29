МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Таймыре поймали банду браконьеров

На Таймыре поймали банду браконьеров

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На Таймыре поймали банду браконьеров

Организатором оказался 41-летний мужчина, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

На Таймыре поймали банду браконьеров

Во время патрулирования территории вблизи посёлка Байкаловск сотрудники правоохранительных органов обнаружили рыболовецкий теплоход и три моторные лодки, с которых несколько мужчин ловили рыбу. Стоит отметить, что браконьеры орудовали на охраняемой территории государственного природного заказника «Бреховские острова».

Во время обыска полицейскими было найдено более 400 рыбин: 207 щук, две нельмы, 27 чиров, 88 сигов, 67 пелядей, три муксуна, 17 сорог и четыре окуня. Моторные лодки и теплоход были изъяты, последний возвращён законному владельцу ввиду его непричастности к преступлению.

Ущерб, причинённый государству, составил более 700 тысяч рублей.

В отношении организатора незаконного лова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Фото с сайта 24.мвд.рф
29 июля в 10:10 370
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