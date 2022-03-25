На Таймыре поймали двух браконьеров

По данным следствия, с 10 по 15 февраля текущего года один из мужчин выловил рыболовной сетью из Енисея 24 особи сибирского осетра. Рыбаки решили перевезти улов в Дудинку на хранение. В процессе транспортировки они были задержаны правоохранителями.

В результате действий браконьеров водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинён материальный ущерб на общую сумму более 3,8 млн рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.