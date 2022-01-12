На Таймыре поймали очередного браконьера

Сотрудники полиции задержали рыбака в начале октября на Енисее, недалеко от посёлка Потапово. Семь краснокнижных рыб осетровых пород, обнаруженных в его лодке, удалось спасти. Тем самым правоохранители предотвратили ущерб в размере более одного миллиона рублей. Лодку и рыболовные сети полицейские изъяли, а жителя Игарки задержали.

По факту незаконной рыбной ловли было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)». Суд назначил мужчине наказание в виде 250 часов обязательных работ