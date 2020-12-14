На Таймыре поймали очередных браконьеров

Сотрудники ДПС обнаружили незаконный улов в санях, в них же находился и 29-летний браконьер. Сани были прицеплены к снегоходу, которым управлял 31-летний северянин без документов на право управления. В санях было найдено пять экземпляров запрещенной к вылову краснокнижной рыбы на сумму более 800 тысяч рублей.

Браконьер признался, что выловил рыбу сетями для собственного употребления. Против него уже возбуждено уголовное дело.