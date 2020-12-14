МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Таймыре поймали очередных браконьеров

На Таймыре поймали очередных браконьеров

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На Таймыре поймали очередных браконьеров

Мужчина выловил рыбы краснокнижной породы на сумму более 800 тысяч рублей.

На Таймыре поймали очередных браконьеров

Сотрудники ДПС обнаружили незаконный улов в санях, в них же находился и 29-летний браконьер. Сани были прицеплены к снегоходу, которым управлял 31-летний северянин без документов на право управления. В санях было найдено пять экземпляров запрещенной к вылову краснокнижной рыбы на сумму более 800 тысяч рублей.

Браконьер признался, что выловил рыбу сетями для собственного употребления. Против него уже возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта 24.мвд.рф
14 декабря в 12:30 1590
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