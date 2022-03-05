На Таймыре пойманы два браконьера за незаконную ловлю ценной рыбы

Один из браконьеров обвинён в добыче шести особей осетра. В минэкологии края подчеркнули, что этот вид рыбы внесён в Красную книгу РФ и запрещён к вылову. Во втором случае правоохранители обнаружили 86 особей муксуна.

По факту нарушений ведутся доследственные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Регулярные рейды по пресечению нарушений природоохранного законодательства в области добычи объектов животного мира на севере края продолжатся.

Сообщать о любых нарушениях в этой сфере можно инспекторам Госохотнадзора на территориях. График приёма граждан и контактную информацию можно посмотреть на сайте ведомства.