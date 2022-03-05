МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Таймыре пойманы два браконьера за незаконную ловлю ценной рыбы

На Таймыре пойманы два браконьера за незаконную ловлю ценной рыбы

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На Таймыре пойманы два браконьера за незаконную ловлю ценной рыбы

Охотинспекторы минэкологии края совместно с сотрудниками Таймырского линейного ОМВД на транспорте выявили два факта незаконной ловли рыбы ценных пород на территории Таймыра.

На Таймыре пойманы два браконьера за незаконную ловлю ценной рыбы

Один из браконьеров обвинён в добыче шести особей осетра. В минэкологии края подчеркнули, что этот вид рыбы внесён в Красную книгу РФ и запрещён к вылову. Во втором случае правоохранители обнаружили 86 особей муксуна.

По факту нарушений ведутся доследственные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Регулярные рейды по пресечению нарушений природоохранного законодательства в области добычи объектов животного мира на севере края продолжатся.

Сообщать о любых нарушениях в этой сфере можно инспекторам Госохотнадзора на территориях. График приёма граждан и контактную информацию можно посмотреть на сайте ведомства.

Фото из открытых источников
5 марта в 14:00 3990
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