На Таймыре посчитают поголовье дикого северного оленя

В обследовании северных территорий, которое продлится месяц, примут участие специалисты Центральносибирского заповедника и Объединённой дирекции заповедников Таймыра. В это же время в западной части Таймыра учётные работы проведут специалисты Федерального центра развития охотничьего хозяйства.

Общая площадь авиаобследования на Таймыре составит более 370 тыс. кв. км. Для учёта специалисты используют самолёт и цифровые фотокамеры. Данные, полученные разными командами учёных, объединят. В будущем это позволит оценить динамику численности и половозрастную структуру уникальной, крупнейшей в Евразии таймыро-эвенкийской популяции диких северных оленей.

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края: «Результаты авиаучётных работ позволят нам увидеть полную картину путей миграции животных, мест их сезонной концентрации, а также оценить современное состояние таймырской популяции дикого северного оленя. Мы сможем увидеть динамику численности ДСО, устанавливать лимиты добычи и определить необходимый комплекс мероприятий для сохранения и воспроизводства поголовья».

Мониторинг проходит в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».