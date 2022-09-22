На Таймыре пресечён случай незаконной добычи водных биологических ресурсов

Следствием установлено, что в феврале 2022 года обвиняемый выловил в Енисее 86 экземпляров муксуна, причинив государству ущерб на сумму 313 040 рублей. Незаконно выловленная рыба была изъята сотрудниками Таймырского ЛОВД. Ущерб виновник возместил в полном объёме, тем не менее уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 256 УК РФ, направлено в Усть-Енисейский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.