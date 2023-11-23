На Таймыре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2023»
На Таймыре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2023»
Транспортные полицейские провели для учеников дудинской школы № 3 профилактическую лекцию. На ней выступил старший оперуполномоченный Сергей Юртаев.
Беседа была направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Ребятам рассказали не только о последствиях употребления наркотических средств, но и об ответственности за участие в их обороте, предусмотренной административным и уголовным законодательством Российской Федерации.
В завершение встречи сотрудник транспортной полиции ответил на возникшие в ходе общения вопросы, пожелал ребятам заботиться о своём здоровье и вести активный образ жизни.