МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Таймыре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2023»

На Таймыре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2023»

Главная / Новости / Общество

На Таймыре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2023»

Транспортные полицейские провели для учеников дудинской школы № 3 профилактическую лекцию. На ней выступил старший оперуполномоченный Сергей Юртаев.

На Таймыре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2023»

Беседа была направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Ребятам рассказали не только о последствиях употребления наркотических средств, но и об ответственности за участие в их обороте, предусмотренной административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

В завершение встречи сотрудник транспортной полиции ответил на возникшие в ходе общения вопросы, пожелал ребятам заботиться о своём здоровье и вести активный образ жизни.

23 ноября в 15:32 650
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также