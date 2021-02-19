На Таймыре продолжится этнологическая экспертиза

Николай Уткин, старший вице-президент компании «Норникель» - директор Норильского дивизиона, лично встретился с Андреем Головнёвым, чтобы обсудить предстоящую этнологическую экспертизу на полуострове. В ближайшее время стартует второй этап. Сама экспертиза инициирована Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра.

Также Николай Уткин рассказал гостю о политике компании по поддержке коренных малочисленных народов. Для этого в прошлом году «Норникель» разработал программу, в рамках которой будет изучен вопрос восстановления домашнего оленеводства в Усть-Авамской тундре, планируется строительство новых домов и объектов культуры, и спорта, цехов этнических промыслов и по переработке рыбы и мяса оленя, будет решён вопрос с зарыблением водоёмов. Кроме того, в планах компании развивать туризм, транспорт, оказать содействие в издание учебных пособий на родных языках, закупить специализированную технику для проведения медицинских осмотров и диспансеризации населения и многое другое. Программа рассчитана на пять лет, на её реализацию направят два млрд рублей.