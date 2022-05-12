На Таймыре проходит новый этнопроект «Молодые дизайнеры Таймыра»

Инициатива позволит привлечь молодёжь из числа коренных малочисленных народов Таймыра к изучению древней культуры этносов через создание особой этнической продукции, отображающей и традиции коренных народов полуострова, и современные подходы в дизайне.

В рамках проекта будет объявлен конкурс дизайнеров футболок в этническом стиле, победителями которого смогут стать 12 лучших эскизов. После этого состоится хакатон с этно-дизайнером из Иркутска, на котором молодых модельеров обучат основам профессии. В завершение проекта пройдёт мастер-класс по созданию дизайна футболок. Эти мероприятия позволят развить у молодёжи интерес к изучению родной культуры, традиций и родовых знаков, сформировать объединение молодых этнодизайнеров одежды. Знания, полученные участниками в рамках проекта, позволят им в перспективе создать собственное дело по изготовлению сувенирной продукции.

Проект будет проводиться с мая по октябрь на базе Дудинской средней школы № 1.