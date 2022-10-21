На Таймыре прошёл отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Все конкурсанты подошли к выполнению задания ответственно и старались, чтобы все рисунки, выполненные на бумаге красками и карандашами, получились яркими и красочными. Члены жюри из представленных работ отобрали две лучшие, которые примут участие в следующем этапе конкурса.

«Рассматривая рисунки детей, исходя из тех красок и деталей, которые подмечены, и те цвета, которыми они раскрасили свои рисунки, могу сказать, что дети наших сотрудников действительно гордятся своими родителями, и им, несомненно, интересна их профессия», - сообщил председатель Общественного совета при Таймырском ЛО МВД России Дмитрий Дубров.

В возрастной категории от 6 до 8 лет победителем стала Таня Петрова (6 лет) с рисунком «Розыск», дочь стажёра-психолога ОМПО ГРЛС Таймырского ЛО МВД России Анны Петровой. Девочка в своём детском садике проходит курсы прикладного творчества и дополнительно посещает кружок «Рисует Кроха» в детско-юношеском центре «Алькор».

С рисунком «Моя мама - сотрудник транспортной полиции», в возрастной категории детей от 9 до 11 лет, победила Арина Попова (9 лет), дочь следователя следственного отделения Таймырского ЛО МВД России капитана юстиции Анастасии Ильиной. Арина учится в 4-м классе школы № 32 и помимо учёбы посещает детскую школу искусств (художественное отделение). Кроме того, она с 4 лет изучает английский язык, посещая детский языковой центр «Полиглотики», где достигает отличных результатов. Девочка очень гордится профессией мамы.

Все конкурсанты в преддверии 60-летия со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России будут награждены грамотами и сладкими подарками.