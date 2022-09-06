На Таймыре провели операцию по спасению белой медведицы
На Таймыре провели операцию по спасению белой медведицы
Сейчас за жизнь краснокнижного зверя борются врачи Московского зоопарка. Обстоятельства, при которых пострадало животное, выясняют правоохранительные и надзорные органы.
По предварительным данным, медведь объявился в посёлке Диксон две недели назад. Появление хозяев Арктики в этих краях — довольно частое явление. Молодых животных приводит к людям голод и неумение приспособиться к самостоятельной жизни после родительской опеки. 3 сентября раненое животное обнаружили в посёлке.
При активном участии «Норникеля» в кратчайшие сроки была организована спасательная операция. Благодаря оперативным действиям из Москвы в Норильск, а затем и в посёлок доставили ветеринаров Московского зоопарка, а также представителей охотнадзора и природоохранной прокуратуры Красноярского края.
По прибытии ветврачи ввели животному снотворное, чтобы обследовать его на месте. Осмотр показал, что это молодая самка в возрасте от полутора до двух лет весом 50-
«При осмотре увидели рану. Что это за рана — колотая, резаная, и что с ней случилось, пока сложно сказать. Может, ушиб или на прут напоролась. Это могло спровоцировать травму позвоночника, мышечный болевой шок. Всё покажет обследование», — сообщил директор филиала Московского зоопарка в Великом Устюге Андрей Солодков.
После оказания первой помощи было решено транспортировать медведицу в Норильск для дальнейшего обследования.
Компания «Норникель» организовала доставку и временное размещение косолапой в вольере на площадке бывшего профилактория Валёк, по соседству с уже давно живущей там бурой медведицей Дашей.
«После наркоза медведица начала потихоньку приходить в себя. Ввели антидот. Признаки жизни подаёт. Головой и передними лапами начала двигать. Что будет дальше, будем смотреть, прогноз пока критичный», — сообщил по прибытии в Норильск Андрей Солодков.
«Медведица молодая. Может, все обойдётся. Нужно специализированное обследование. На Диксоне она бы погибла без помощи», — добавил главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров.
«Если все завершится благополучно, по дальнейшей судьбе медведицы будет распоряжение Росприроднадзора. Если животное сможет вернуться в природу, то её, конечно, желательно отпустить. Но если так сложится, что в природе она не сможет сама существовать, естественно, она будет передана в зоопарк. Белый медведь — ценный вид, занесённый в Красную книгу России. Их популяция сокращается. А так как это самка, она ценна вдвойне, потому что будет воспроизводить потомство для дальнейшей популяции медведя», — добавили врачи.
Работники «Норникеля» изготовили клетку для дальнейшей транспортировки животного. 6 сентября рейсом авиакомпании Nordstar медведицу перевезли для лечения в Московский зоопарк.
Специалисты не теряют надежды спасти молодую самку. Дальнейшую судьбу косолапой с Диксона будет решать Росприроднадзор, отметила заместитель красноярского природоохранного прокурора в Норильске Наталья Кузнецова. Она высоко оценила слаженные действия всех участников спасательной операции.
«По прилёте из Москвы уже через час мы сели на вертолёт и быстро оказались на Диксоне. Все было организовано очень чётко, выехали рано и даже прилетели с Диксона быстрее, чем добирались туда», — отметили включённость «Норникеля» в организацию спасения медведицы московские ветеринары.
Напомним, за последние два месяца это уже вторая операция по спасению белых медведей на Таймыре. В июле в посёлке Диксон оказали помощь ещё одной молодой медведице. Её язык застрял в консервной банке, и она вышла за помощью к людям. Тогда компания «Норникель» так же принимала активное участие в операции, и для животного всё закончилось благополучно.