На Таймыре провели операцию по спасению белой медведицы

По предварительным данным, медведь объявился в посёлке Диксон две недели назад. Появление хозяев Арктики в этих краях — довольно частое явление. Молодых животных приводит к людям голод и неумение приспособиться к самостоятельной жизни после родительской опеки. 3 сентября раненое животное обнаружили в посёлке.

При активном участии «Норникеля» в кратчайшие сроки была организована спасательная операция. Благодаря оперативным действиям из Москвы в Норильск, а затем и в посёлок доставили ветеринаров Московского зоопарка, а также представителей охотнадзора и природоохранной прокуратуры Красноярского края.

По прибытии ветврачи ввели животному снотворное, чтобы обследовать его на месте. Осмотр показал, что это молодая самка в возрасте от полутора до двух лет весом 50- 60 кг. Рана в области лопатки сильно ослабила её. На момент прилёта специалистов медведь мог шевелить только головой и передними лапами.

«При осмотре увидели рану. Что это за рана — колотая, резаная, и что с ней случилось, пока сложно сказать. Может, ушиб или на прут напоролась. Это могло спровоцировать травму позвоночника, мышечный болевой шок. Всё покажет обследование», — сообщил директор филиала Московского зоопарка в Великом Устюге Андрей Солодков.

После оказания первой помощи было решено транспортировать медведицу в Норильск для дальнейшего обследования.

Компания «Норникель» организовала доставку и временное размещение косолапой в вольере на площадке бывшего профилактория Валёк, по соседству с уже давно живущей там бурой медведицей Дашей.

«После наркоза медведица начала потихоньку приходить в себя. Ввели антидот. Признаки жизни подаёт. Головой и передними лапами начала двигать. Что будет дальше, будем смотреть, прогноз пока критичный», — сообщил по прибытии в Норильск Андрей Солодков.

«Медведица молодая. Может, все обойдётся. Нужно специализированное обследование. На Диксоне она бы погибла без помощи», — добавил главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров.

«Если все завершится благополучно, по дальнейшей судьбе медведицы будет распоряжение Росприроднадзора. Если животное сможет вернуться в природу, то её, конечно, желательно отпустить. Но если так сложится, что в природе она не сможет сама существовать, естественно, она будет передана в зоопарк. Белый медведь — ценный вид, занесённый в Красную книгу России. Их популяция сокращается. А так как это самка, она ценна вдвойне, потому что будет воспроизводить потомство для дальнейшей популяции медведя», — добавили врачи.

Работники «Норникеля» изготовили клетку для дальнейшей транспортировки животного. 6 сентября рейсом авиакомпании Nordstar медведицу перевезли для лечения в Московский зоопарк.

Специалисты не теряют надежды спасти молодую самку. Дальнейшую судьбу косолапой с Диксона будет решать Росприроднадзор, отметила заместитель красноярского природоохранного прокурора в Норильске Наталья Кузнецова. Она высоко оценила слаженные действия всех участников спасательной операции.

«По прилёте из Москвы уже через час мы сели на вертолёт и быстро оказались на Диксоне. Все было организовано очень чётко, выехали рано и даже прилетели с Диксона быстрее, чем добирались туда», — отметили включённость «Норникеля» в организацию спасения медведицы московские ветеринары.

Напомним, за последние два месяца это уже вторая операция по спасению белых медведей на Таймыре. В июле в посёлке Диксон оказали помощь ещё одной молодой медведице. Её язык застрял в консервной банке, и она вышла за помощью к людям. Тогда компания «Норникель» так же принимала активное участие в операции, и для животного всё закончилось благополучно.